Explosie bij al eerder beschoten huis Purmerend vergissing in crimineel conflict

Drie mensen werden door de brandweer van een plat dak gehaald. Zij zijn vanwege rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.

Dit huis werd vorige week donderdag al beschoten, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van Radio 1. Het zou gaan om een ‘crimineel conflict’, maar de criminelen zouden het volgens de politie op het verkeerde huis hebben voorzien. Volgens andere media is er ook een verband met de andere geweldsincidenten in Purmerend van vorige week, maar dit kan de politie niet bevestigen.

Het is het vijfde incident in Purmerend in korte tijd. Vorige week ontstond er ook brand door een explosie, en werd tot drie keer toe een woning beschoten. De politie meldde zondag dat er een man (20) in Amsterdam is opgepakt vanwege deze schietpartijen.

Om de veiligheid terug te laten keren in de gemeente Purmerend zijn er verschillende maatregelen genomen volgens de politie, zoals het sluiten van woningen en het plaatsen van camera’s.