Experts waarschuwen jongeren: fitnesspoeders en -pillen minder onschuldig dan je denkt

De Dopingautoriteit waarschuwt jongeren: blijf weg populaire pre-workout-supplementen. Beeld Getty Images/iStockphoto

Vooral jongeren die veel aan fitness doen zijn volgens Hans Wassink van de Dopingautoriteit vatbaar voor de alom aanwezige reclame voor pre-workout-supplementen, die meer energie en uithoudingsvermogen beloven. “Die producten worden op sociale media heftig gepromoot door fitfluencers die ze zelf soms ook verkopen. En ze hebben allerlei hippe namen als ‘boost’, ‘blast’ en ‘power’, die heel onschuldig overkomen.”

In de producten zitten soms verboden stoffen als DMAA (dimethylamylamine) die onder de dopingwet vallen en in het ergste geval tot hartproblemen en beroertes kunnen leiden. Wassink: “De wereld van de sportsupplementen is een almaar fluctuerende, chaotische wereld waarin steeds nieuwe potjes en poeders worden aangeboden. Tieners zullen vaak niet beseffen wat ze in huis halen als ze supplementen via internet of in een sportvoedingswinkel kopen.”

Slaapproblemen of hartritmestoornissen

Ook ‘preps’, ‘boosts’ of ‘blasts’ waarvan de ingrediënten wél bekend zijn, kunnen riskant zijn. Wassink: “In sommige zit zo’n grote hoeveelheid cafeïne dat het tot slaapproblemen of zelfs hartritmestoornissen kan leiden. Zeker als jongeren zich niet houden aan de voorgeschreven hoeveelheid, of zulke producten combineren met energiedrankjes waar ook al veel cafeïne in zit.”

Er zijn volgens fitnessexpert Tjieu Maas van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ook indirecte risico’s. “We weten uit onderzoek dat het gebruik van poeders en tabletten de stap naar verboden middelen verkleint. Er ontstaat een soort ‘sliknormaliteit’.”

Bovendien kunnen jongeren het idee krijgen dat pre-workouts gewone voeding vervangen. Marja Ockeloen, bestuurslid van Vereniging Sportdiëtetiek Nederland: “Jongeren kunnen uit het oog verliezen welke winst je met goede basisvoeding kunt behalen. En de wens om spiermassa te vergroten kan – samen met alle informatie op sociale media en internet – zelfs leiden tot eetproblematiek.”

Het Voedingscentrum benadrukt dat supplementen in principe niet nodig zijn bij goede, gebalanceerde voeding. Lolkje de Vries van het Voedingscentrum: “Door te eten volgens de schijf van vijf krijgen recreatieve sporters – ongeacht hun leeftijd – voldoende goede voedingsstoffen binnen om optimaal te kunnen bewegen.” Krachtsporters hebben, zo benadrukt Maas, alleen wat meer energie en eiwitten nodig.