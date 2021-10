Experts: stevige aanpak cybercriminaliteit kan niet langer wachten

Beeld Getty Images/EyeEm

Het kabinet moet snel maatregelen nemen om een einde te maken aan de toenemende dreiging van cybercriminaliteit en de schade die eruit voortkomt. Volgens experts is het wachten op een digitale aanval die het hele land treft. ‘Het is twee voor twaalf, maar de overheid houdt het bij goedbedoelde adviezen.’

De overheid doet nog veel te weinig aan het beschermen van Nederlandse bedrijven en particulieren tegen cybercriminelen. Daardoor vallen onnodige slachtoffers met honderdduizenden, soms miljoenen euro’s schade tot gevolg. Dat zeggen cyberexperts die deze krant de afgelopen maanden sprak.

De aanpak van cybercriminaliteit is versnipperd over zes ministeries en nog veel meer organisaties, is hun klacht. Daarnaast komt veel belangrijke dreigingsinformatie die het Nationaal Cyber Security Centrum verzamelt nog steeds niet terecht bij bedrijven die gevaar lopen. Verbeteringen laten zo lang op zich wachten dat de beveiligingsbranche nu zelf gaat zorgen voor het landelijk beter delen van informatie.

Noodklok

De afgelopen maanden luidden gezaghebbende instanties opnieuw de noodklok over de dreiging van cybercriminaliteit. Zo drong de Cyber Security Raad, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, aan op een investering van 833 miljoen euro om Nederland beter digitaal te beveiligen. Maar experts zien daarvan nauwelijks iets terug in de begroting. “Het is twee voor twaalf, maar de overheid houdt het bij goedbedoelde adviezen,” zegt Frank Groenewegen, cyberexpert van Deloitte. “Het kabinet lijkt de urgentie niet te voelen. Ik ben bang dat er eerst een gigantisch incident moet gebeuren.”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) noemde gijzelsoftware ‘een bedreiging voor de nationale veiligheid’. Criminelen versleutelen computersystemen van bedrijven en dwingen de slachtoffers tot het betalen van losgeld. Uit onderzoek van deze krant bleek al dat buitenlandse criminelen elke dag een Nederlands bedrijf te grazen nemen met forse financiële schade tot gevolg.

Inge Bryan, baas van cybersecuritymarktleider Fox-IT, beklemtoont dat het bedrag dat criminelen verdienen vele malen groter is dan de investering die van het kabinet gevraagd wordt. “In verkeersveiligheid wordt geïnvesteerd omdat je verkeersdoden ziet. Dat heb je met cyberaanvallen niet. Maar de politiek moet nú zeggen: dit heeft prioriteit.”