Experts somber over herstel vertrouwen in coronabeleid: ‘Hoofdrolspelers laten steken vallen’

Als je als kabinet moeilijke maatregelen neemt om coronabesmettingen in te dammen, is er vertrouwen nodig om mensen mee te nemen. Maar, zegt de Leidse hoogleraar publieke instituties Arjen Boin, het kabinet is ‘heel onvoorzichtig’ omgegaan met dat vertrouwen. “Hoe luidt het spreekwoord ook alweer? Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

En te paard ging het: van de 73 procent die volgens RIVM-onderzoek in het voorjaar van 2020 nog (groot) vertrouwen had in de corona-aanpak, was in de herfst van 2021 nog 28 procent over. Ook het vertrouwen in de overheid an sich daalde fors: van 70 procent naar 30 procent, bleek uit groot onderzoek waaraan hoogleraar en oud-PvdA-minister Jet Bussemaker meewerkte. “Een ongeëvenaarde daling.”

Mensen zijn ‘moe en moedeloos’, zegt Bussemaker, ook voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Vele maanden lang schetste het kabinet te optimistische verwachtingen over de aanpak van het virus, die telkens werden gevolgd door tegenvallers. “Elke keer voelden mensen zich overvallen.”

Met terugwerkende kracht, erkent Bussemaker, is het heel makkelijk om te zeggen wat er misging en wat anders had gemoeten. Maar dat het ook anders kán, zegt ze, bewijzen Denemarken en Zweden, waar de autoriteiten duidelijk spraken over de risico’s die een bepaalde aanpak met zich meebracht. Daar is het vertrouwen in de aanpak groter.

Bussemaker: “In Nederland was het idee dat je het virus plat kan slaan met een hamer. Dat was een te beperkte invalshoek. Het kabinet had na moeten denken over andere scenario’s.” Een dans met het virus, die in een beroemd artikel naast de hamer werd genoemd. “Als we hadden meebewogen met het virus – die dans – had dat bij kunnen dragen aan een situatie waarin mensen het langer vol kunnen houden.”

Zondebok

Wat ook niet helpt, zegt Boin, is dat het kabinet deze zomer zelf al uitstraalde ‘klaar’ te zijn en toen de besmettingen opliepen, zich focuste op ongevaccineerden. “Die werden de zondebok. Dát groepje was het probleem. Terwijl we in Israël en het Verenigd Koninkrijk allang zagen dat het vaccin na verloop van tijd iets van zijn werking verliest.”

Bussemaker noemt het ‘cruciaal’ dat er gewerkt wordt aan het herstel van vertrouwen. Maar hoe? Dat is lastiger, erkent ze, maar wellicht dat een nieuw kabinet ervoor kan zorgen. “Want het vertrouwen daalt niet alleen door de corona-aanpak, maar ook door de toeslagenaffaire en de trage formatie.”

Hoogleraar Boin ziet het somber in, juist doordat de hoofdrolspelers – demissionair premier Mark Rutte, minister Hugo de Jonge en RIVM-baas Jaap van Dissel – volgens hem telkens steken laten vallen. “Het is net De Fabeltjeskrant. Een maatregel die voor drie weken wordt afgekondigd blijft drie maanden, de coronapas die nooit zou worden ingevoerd is er nu, 2G zou nooit een optie zijn, maar nu wel,” somt hij op. “Het kabinet creëert alleen maar tweespalt.”

Boin ziet ‘een gedegen virologisch strijdplan’ als enige optie voor het herstel van vertrouwen. “En dat het kabinet ruiterlijk erkent dat het er de afgelopen maanden helemaal niks van heeft gebakken. Maar dat zal niet gebeuren.” Wel vindt Boin dat De Jonge na de formatie in elk geval moet worden vervangen. “Het is onbegrijpelijk dat deze man nog aan het roer zit.”