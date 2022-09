Experts slaan alarm over het grote aantal jonge rokers: ‘Snel actie ondernemen’

Beeld Sophie Saddington

In 2018 sprak de overheid met zeventig organisaties de ambitie uit om tot een rookvrije generatie te komen. Door een pakje sigaretten fors duurder te maken en het aantal verkooppunten te verlagen, moet het aantal jonge rokers in 2040 naar nul. Bij volwassen Nederlanders wordt gemikt op terugdringing van het aantal rokers tot 5 procent.

Vier jaar na het Nationaal Preventieakkoord is het aantal rokers slechts mondjesmaat geslonken. Nog steeds rookt ruim een vijfde van alle Nederlanders. Onder jongeren van 16 tot 20 jaar is er zelfs een kleine toename, mede door de populariteit van elektronische wegwerpsigaretten, zogenaamde vapers en dampers. Van de jongvolwassenen (in de leeftijd van 20 tot en met 24 jaar) rookt zelfs een op drie.

Gezondheidsexperts luiden de noodklok. “Door corona en doordat het vorige kabinet zo lang demissionair was, is er afgelopen twee jaar te weinig gebeurd,” zegt hoogleraar tabaksontmoediging Marc Willemsen. “Zichtbaarheid is cruciaal bij antirookmaatregelen. Dat geeft rokers een prikkel tot stoppen.”

Structurele prijsverhoging

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds manen het kabinet tot spoed. De drie instanties beklemtonen dat diverse antirookmaatregelen op de lange baan zijn geschoven. “Zo ging een geplande accijnsverhoging van 1 euro dit jaar niet door en is het verbod op smaakjes bij e-sigaretten onlangs uitgesteld,” zegt Arjan de Boer, woordvoerder van KWF Kankerbestrijding.

Sigaretten moeten jaarlijks minstens 10 procent duurder worden, vinden de gezondheidsfondsen. Ze krijgen bijval van longarts en antirookactiviste Wanda de Kanter. “Een structurele prijsverhoging van sigaretten is bewezen een van de effectiefste manieren om het roken terug te dringen.”

Vergunningstelsel

Haast is geboden, stelt De Kanter. “Wegwerp-e-sigaretten zijn enorm populair. Op schoolpleinen staat iedereen te vapen. Fabrikanten proberen telkens weer iets nieuws te introduceren om jonge generaties verslaafd te krijgen.”

De longarts pleit voor een vergunningstelsel, waarbij tabaksverkooppunten nabij scholen verboden kunnen worden. Ook moet er een wettelijk lobbyverbod komen voor de tabaksindustrie.

Het wachten is op het kabinet. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) beloofde zijn plannen voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. In juni werd dat uitgesteld. Volgens Van Ooijens woordvoerder is er nog geen concrete datum, maar zal de bewindsman op korte termijn een brief naar de Tweede Kamerbrief sturen.