Experts over zuidelijk Afrikaanse variant: ‘De genetische alarmbellen gaan af’

In het Zuid-Afrikaanse Steve Biko ziekenhuis rent een zorgmedewerker langs zuurstoftanks. Beeld AP

Het was de laatste maanden erg overzichtelijk in de labs van het RIVM in Bilthoven, waar de coronavarianten geanalyseerd worden. De deltavariant had de oorlog gewonnen. Alle 6249 monsters die de afgelopen vijf weken geanalyseerd werden, waren van het in ons land dominante type B.1.617.2, of een afgeleide daarvan. De laatste keer dat er in de wekelijkse surveillance een andere variant werd aangetroffen, was begin oktober.

Maar het is nog maar de vraag of de deltavariant over een paar weken of maanden nog steeds de alleenheerschappij heeft. De in Zuid-Afrika opgedoken variant die nu voor zoveel onrust zorgt, B.1.1.529, heeft op het eerste gezicht alle eigenschappen die nodig zijn om de boel op te schudden, ziet Reusken. “Er zijn 32 mutaties gevonden in het spike-eiwit. Bij eerdere varianten die echt zorgen baarden waren dat er een stuk minder, zo rond de vijf belangrijke mutaties.”

Spike-eiwitten steken uit aan de buitenkant van het coronavirus. Ze kunnen ervoor zorgen dat het virus zich nestelt in het lichaam van een besmet persoon. “Een deel van de 32 mutaties is juist aangetroffen op posities in het eiwit die mogelijk een effect hebben op de manier waarop onze opgebouwde immuniteit beschermt tegen deze nieuwe variant.”

Ook zijn er in B.1.529 veranderingen opgedoken in het gedeelte van het spike-eiwit dat bindt aan de receptoren in het menselijk lichaam. Bij eerdere varianten hadden die mutaties gevolgen voor de besmettelijkheid van het virus – die ging in die gevallen omhoog. Reusken: “Als je kijkt naar het totale pakket aan veranderingen, gaan alle genetische alarmbellen af. We moeten uiteindelijk zien wat het netto-effect is van al die veranderingen, veel is nog onbekend. Maar de eerste observaties geven aanleiding tot zorg.”

Maatregelen

Een van die eerste observaties is volgens Reusken bijvoorbeeld dat het reproductiegetal van het virus in de bewuste Zuid-Afrikaanse provincie 0,4 hoger lijkt te zijn ten opzichte van de bestaande varianten, 1,9 tegenover 1,5. Dat betekent dat 100 personen niet 150 anderen besmetten, maar 190. “Als dat klopt en de variant ook in Nederland voet aan de grond krijgt, zou dat echt fors invloed hebben op de maatregelen die nodig zijn om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen.”

Vooralsnog is de variant in Nederland of Europa niet aangetroffen. Het RIVM monitort de aanwezigheid van de varianten in de zogenaamde kiemsurveillance, die iedere week wordt uitgevoerd. Ook in de ziekenhuislaboratoria die kijken naar virusvarianten is de variant nog niet gevonden.

Vluchten

Inmiddels geldt sinds 12.00 uur op vrijdag een vluchtverbod voor alle vluchten uit landen in zuidelijk Afrika. Volgens minister De Jonge is er ‘reden voor zorg’ en is er ‘alle reden om snel te handelen’. Een vliegtuig dat al is aangekomen staat vast op Schiphol, de passagiers mogen de luchthaven niet verlaten.

Reusken geeft aan dat de geschiedenis heeft geleerd dat het zeer lastig is om varianten buiten de deur te houden. Het virus is ook al aangetroffen bij een reiziger die naar Hongkong ging. Daarnaast wordt er lang niet overal even nauwgezet gevolgd welke varianten rondgaan. Toch kan stoppen met vliegen wel degelijk werken, denkt ze. “Je kunt de verspreiding in elk geval vertragen. Dat is ook al heel belangrijk.”

Marion Koopmans, viroloog in Rotterdam en lid van het OMT, is een van de experts die vanmiddag aanschuift bij het spoedoverleg van Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de variant. Ze deelt de zorgen die er zijn. “Het is zorgelijk in die zin dat er een virus is dat op een bepaalde locatie de deltavariant verdringt. We zien een heel snelle verandering. We weten inmiddels wat dat kan betekenen: dat zagen we bij eerdere varianten die uiteindelijk heel groot werden ook.”

Volop in ontwikkeling

Alertheid is dus geboden, stelt Koopmans. Tegelijk is er nog veel onbekend en kan er over de exacte effecten op besmettelijkheid, bescherming door vaccins en eventueel ziekteverloop nog niks gezegd worden. “Bij eerdere varianten, zoals de delta, zagen we dat die qua werking van de vaccins vooral gevolgen hadden voor de kans op bescherming tegen infectie. Tegen ernstige ziekte beschermden de vaccins in die gevallen nog wel steeds goed. De vraag is hoe dat in dit geval uitpakt.”

Reusken benadrukt dat het ook nog een andere kant uit kan gaan. “De laatste weken hebben we in Nederland bijvoorbeeld de AY.4.2, een subvariant van de delta. Daarvan zijn de verhalen juist dat het een milder ziektebeeld zou geven. Maar bij deze is dat nog helemaal niet bekend. Dat is echt nog te vroeg.”

Wat de nieuwe mutant in elk geval aan lijkt te tonen, is dat het coronavirus voorlopig nog volop in ontwikkeling is. Reusken: “Zolang het virus in delen van de wereld vrij spel heeft, blijft het veranderen. We zijn er in ieder geval nog niet vanaf.”