Experts: nieuw pensioenstelsel pakt beter uit voor jong en oud

Beeld Getty Images

Afgelopen week kwam er fel verzet van gepensioneerden tegen het nieuwe stelsel, dat in 2027 moet zijn ingevoerd. Een groep van oud-politici en bestuurders riep op de invoering van het nieuwe stelsel in de ijskast te zetten. Ze vrezen dat gepensioneerden slechter af zullen zijn. Bovendien vrezen ze dat de invoering van het nieuwe stelsel zo ingewikkeld is dat het tot ongelukken leidt.

De voorstanders van het nieuwe stelsel hebben die kritiek met lede ogen moeten aanzien. In een brief aan de Tweede Kamer hebben wetenschappers en deskundigen, onder wie de voorzitters van de vijf grootste pensioenfondsen ABP, PFZW, PMT, PME en Pensioenfonds Bouw de kritiek nu weerlegd.

Vrees voor rechtszaken

Dat de stelselwijziging een megaklus is, ontkent niemand. Er moet bijvoorbeeld een pensioenpot van 1500 miljard euro worden verdeeld over miljoenen persoonlijke pensioenpotjes. Tegenstanders vrezen dat iedereen die meent onvoldoende in zijn pensioenpot te krijgen naar de rechter zal stappen om compensatie af te dwingen. Dat zal tot een stortvloed aan rechtszaken leiden, is de vrees.

In het oude stelsel blijven is echter geen optie, menen de deskundigen die de brief aan de Kamer hebben ondertekend. Het nieuwe stelsel is juist ontworpen vanwege de kritiek op het huidige pensioenstelsel, bijvoorbeeld dat de meeste pensioenen al tien jaar niet zijn gestegen. Vooral dat feit maakt gepensioneerden boos. Helemaal omdat de vermogens van de pensioenfondsen de afgelopen tien jaar juist heel hard zijn gegroeid.

Pensioenen direct omhoog

In het nieuwe stelsel kunnen de pensioenfondsen de vermogens juist eerder uitdelen. Dat betekent dat veel pensioenen al direct kunnen worden verhoogd bij de overgang naar het nieuwe stelsel, stellen de voorstanders. Daar staat tegenover dat bij verlies op de beleggingen de pensioenen eerder worden verlaagd.

“Uit onderzoek blijkt dat de kans op een hoger pensioen in het nieuwe stelsel groter is dan de kans op een lager pensioen. Per saldo pakt het goed uit voor de pensioenen. Dat geldt dus ook voor de ouderen,” zegt Theo Nijman, hoogleraar Econometrie aan Tilburg University. Als het nieuwe stelsel niet wordt ingevoerd, wordt verhoging van de pensioenen vanwege de oude regels een stuk moeilijker.

“In het nieuwe stelsel kan sneller worden geïndexeerd, waarbij de pensioenen worden aangepast aan de inflatie. Dat zal natuurlijk niet lukken met een inflatie van 12 procent, maar dat lukt in het huidige stelsel ook niet. In het nieuwe stelsel hoeven pensioenfondsen minder grote buffers aan te houden.”

Tegenstanders wijzen erop dat het huidige stelsel met wat aanpassingen nog best geschikt is. Dus waarom een nieuw stelsel optuigen?

“Een van de redenen is dat het huidige stelsel veel te ingewikkeld is. Jongere werknemers betalen te veel premie, ouderen te weinig. Als iedereen steeds werknemer blijft, middelt dat uit. Maar tegenwoordig wisselen mensen vaker tussen een vaste baan en werken als zzp’er. En laagopgeleiden met lage inkomens betalen mee aan de pensioenen van hoogopgeleiden met hoge inkomens. Bij een rentedaling betalen ouderen voor de jongeren. Eigenlijk is er steeds strijd tussen de generaties over wie voor wie betaalt. Het nieuwe stelsel is veel eenvoudiger en voorkomt een boel conflicten.”

Hoe werkt dat dan?

“Je betaalt in het nieuwe stelsel niet meer mee aan het pensioen van een ander. Je premie gaat in je eigen pensioenpot, dat is nieuw. In het nieuwe stelsel is ook meer maatwerk mogelijk. Nu is er één beleggingsbeleid voor iedereen, de pensioenpot wordt collectief belegd. In feite doe je of iedereen schoenmaat 42 heeft. Maar die schoen past niet iedereen. In het nieuwe stelsel kun je verschillend beleggen voor verschillende leeftijdsgroepen. Voor jongeren kun je meer risicovol beleggen. Voor ouderen juist wat defensiever.”

Gepensioneerden pleiten nu voor aanpassingen in het huidige stelsel. Zij stellen bijvoorbeeld dat het minder afhankelijk moet worden van de rente en dat pensioenfondsen met een gemiddeld rendement van twee procent mogen rekenen. Dan hoeven die minder grote bedragen achter de hand houden en kan er dus meer worden uitgedeeld.

Is het niet mogelijk het huidige stelsel te behouden met de voordelen van het nieuwe stelsel?

“Je kunt wel met een bepaald rendement, de rekenrente, rekenen, maar dat betekent niet dat er extra geld bij komt. Dan ben je dus meer van de pot aan het uitdelen aan gepensioneerden. Dat gaat ten koste van de jongeren.”