Experts: ‘Het spoor is heel veilig, maar de kans op een zwaar ongeluk is nooit nul’

Hoewel Nederland na Japan en Zwitserland het drukst bereden spoornet ter wereld kent, doen treinongelukken zich slechts sporadisch voor. Toch blijft het risico op een zwaar ongeluk zoals in Voorschoten altijd aanwezig, zeggen veiligheidsexperts.

Het laatste treinongeluk met tientallen gewonden gebeurde in april 2012 in Amsterdam. Een machinist van een sprinter remde te laat voor een rood sein en botste op een intercity. Ondanks de lage snelheid raakten 117 mensen gewond, waarvan 55 zeer ernstig. Eén passagier overleed een dag na het ongeluk.

Dergelijke botsingen zijn dankzij moderne technologie en uitgebreide veiligheidsprotocollen een zeldzaamheid. “Reizen met de trein is tegenwoordig gelukkig ontzettend veilig,” zegt Wijnand Veeneman, spoorexpert aan de TU Delft. Een zwaar ongeval met 36 doden zoals eerder dit jaar in Griekenland noemt hij ‘schier onmogelijk’.

Overwegen

Een blik op de cijfers leert dat het aantal spoordoden afgelopen decennia drastisch is gedaald naar zo’n 10 tot 15 per jaar. In 2022 kwamen 11 mensen om en vielen 5 gewonden. De meesten op of rond overwegen, vaak onbewaakt. Zo overleed er in 2020 bij het Drentse Hooghalen een machinist toen een tractor een onbewaakte overweg overstak. Het beruchte ongeval met de Stint kostte twee jaar daarvoor vier jonge kinderen in Oss het leven.

De kans om als treinreiziger te overlijden is vrijwel verwaarloosbaar. “Gemiddeld overlijdt er één reiziger per jaar,” zegt Veeneman. Dat is op een totaal van 13,3 miljard kilometer die NS-reizigers vorig jaar gezamenlijk maakten. “Vergelijk dat eens met het verkeer, waar jaarlijks circa zeshonderd doden en nog veel meer gewonden vallen.”

De afgelopen decennia is de veiligheid op het spoor enorm verbeterd. Zo kwam in 1970 automatische treinbeïnvloeding (ATB) beschikbaar, waarbij machinisten worden gewaarschuwd als hun trein met te hoge snelheid rijdt. In het uiterste geval wordt automatisch geremd.

Ook de regels bij spooronderhoud zijn flink aangescherpt. “Zo mogen treinen sinds een jaar of twintig niet meer direct langs een ander spoor rijden waar gewerkt wordt,” zegt Veeneman. In Voorschoten was dit niet de oorzaak, alleen aan de oostelijke twee sporen werd gewerkt.

Veeneman noemt het logisch dat zoveel moeite en geld in spoorveiligheid wordt gestoken. “In een intercity passen wel duizend mensen, het risicoprofiel is anders dan bij een auto. We accepteren het niet dat zo’n enorme trein compleet verkreukeld in een weiland ligt. Dat ziet er veel dramatischer uit dan een verongelukte auto waar slechts vier mensen in passen.” Nederland investeert daarom het komend decennium miljarden in het Europese ERTMS-veiligheidssysteem investeert, dat het oude ATB moet vervangen.

Veiligheidsprotocollen

Toch is zelfs op een veilig spoor het risico nooit nul, zegt Ben Ale, emeritus hoogleraar veiligheidskunde en risicomanagement. “Dankzij alle veiligheidsprotocollen is de kans alleen veel lager dan zonder. Vroeg of laat maakt altijd iemand een fout.” Hij wijst op Frankrijk en Duitsland, waar dergelijke ongelukken zich ook hebben voorgedaan, onder meer met TGV’s. “Die landen hebben ook druk bereden spoornetten die goed beveiligd zijn.”

In de praktijk vinden ongelukken vaak plaats door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, stelt Ale. “Een bepaald voorschrift wordt niet geheel nageleefd en in combinatie met diverse factoren ontstaat een ongelukkige cocktail, die leidt tot een ongeluk.”

In Voorschoten lijkt er ook sprake van een dergelijk domino-effect. De goederentrein van DB Cargo reed eerst tegen een bouwkraan van BAM aan die regulier onderhoud aan het spoor pleegde. De kraan botste vervolgens tegen de NS-nachttrein op het direct ernaast gelegen spoor, die richting Den Haag reed.

Het ongeluk onderstreept hoe belangrijk strenge risicolimieten voor het spoor zijn en de noodzaak in veiligheid te investeren. Duizenden treinen met giftige stoffen rijden jaarlijks over het spoor tussen Breda en Eindhoven, vlak langs huizen, zegt Ale. “Je wilt niet dat zo’n trein in Eindhoven of Tilburg verongelukt. Men kan dan wel zeggen: het is veilig, want er zijn protocollen, maar zo werkt dat niet.”

Rode seinen

Eerst is de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OV) aan zet. Veeneman heeft er alle vertrouwen in dat deze de onderste steen boven haalt. “Juist omdat we bij ongevallen zulk gedegen onderzoek doen en dan verbeteringen aanbrengen, is ons spoor zo veilig.”

Hij haalt als voorbeeld het treinongeval bij Amsterdam aan. “Uiteindelijk bleek dat de machinist na het rode sein wel remde, maar te laat. De trein stond pas stil na het sein en dat leidde tot de botsing. Het leidde tot veel meer aandacht voor rode seinen. De jaren erna daalde het aantal passages van een rood sein drastisch.”

Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zit er dicht op. De toezichthouder constateerde eind vorig jaar dat ProRail stappen zet om de spoorveiligheid verder te verbeteren, onder meer door concrete onderhoudsnormen. Tegelijk is er nog een lange weg te gaan. Zo blijven ruim zeshonderd overwegen onbewaakt, met alle risico’s van dien. Ze opheffen kost miljarden euro's.