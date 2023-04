Experts doen dringende oproep aan ouders: ‘Houd kind voorlopig van Snapchat vanwege nieuwe bot’

Beeld Snapchat

Kinderrechtenorganisaties als Unicef en Save the Children pleiten voor regelgeving voor Snapchat en andere platformen die gebruik maken van kunstmatige intelligentie.

Snapchat ligt sinds dinsdag hevig onder vuur vanwege een chatbot die zeer intieme en persoonlijke gesprekjes kan voeren met Nederlandse gebruikers. De app is vooral populair onder kinderen en jongvolwassenen. In sommige gevallen deed de bot alsof hij echt was en kwam hij met ideeën om op date te gaan.

‘Ik ben Emma, ben 24 jaar oud en studeer momenteel psychologie aan de Universiteit van Amsterdam,’ klonk het bijvoorbeeld. Of: ‘Hallo, mijn naam is Jasmijn. Natuurlijk wil ik vanavond met je naar de film. Reserveer jij tickets?’ Inmiddels heeft Snapchat na forse kritieken ingegrepen en gedraagt de bot zich niet langer als een persoon. Wel vertoont hij nog flirterig gedrag, geeft hij complimenten en vraagt hij wat je aan het doen bent en met wie.

Met het oog op de jonge doelgroep wil een ruime meerderheid van de Tweede Kamer dat het kabinet tekst en uitleg komt geven over de chatbot. Een delegatie van Unicef schuift volgende week aan bij het gesprek met staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) om te praten over Snapchat en andere vormen van digitalisering.

“We moeten tot regelgeving en helderheid komen over wat mag en niet mag, want er zijn kinderrechten mee gemoeid,” zegt Unicefwoordvoerder Wouter Booij. “Denk bijvoorbeeld aan het recht van het kind op veilige ontwikkeling en op veilige informatievoorziening.”

Over specifieke regelgeving zijn deskundigen verdeeld, maar gedacht wordt aan een internationale toezichthouder, leeftijdsbegrenzing en volledige transparantie over wat er met de data van gebruikers gebeurt.

Ongevraagd flirten

De app verbieden is voor zowel deskundigen als voor Tweede Kamerleden geen optie. Wel is strakker toezicht nodig, omdat Snapchat nu niet in het belang van het kind handelt, oordeelt de Kinderombudsman. “Het belang van Snapchat staat nu voorop in de afwegingen die zijn gemaakt in de algoritmen van de nieuwe chatbot. Online zijn wordt voor (kwetsbare) jongeren steeds onveiliger met dit soort toepassingen. Misbruik ligt op de loer.”

Volgens Caroline Scheffer, adviseur mentale gezondheid bij Save the Children, heeft het er alle schijn van dat er kinderrechten worden geschonden. “Hier wordt misbruik gemaakt van kwetsbare tieners die hun eigen identiteit moeten ontdekken. Een bot moet daar ver weg van blijven en enkel zakelijk antwoord geven op maatschappelijke vragen.” Scheffer zegt haar kinderen niet op Snapchat te laten en adviseert andere ouders dat ook te doen. Kenniscentrum Bureau Jeugd & Media onderschrijft deze oproep.

“Het ondermijnt in onze ogen het vertrouwen in technologie en daarmee de vooruitgang die AI ons zou kunnen brengen, mits dit goed in wordt gezet,” zegt Dave Maasland, ceo van het digitale beveiligingsbedrijf Eset Nederland. “Het is verontrustend te ervaren hoe ver deze chatbot gaat. Zo geeft hij bijvoorbeeld relatieadvies, advies over voeding en kan de chatbot zelfs ongevraagd met je flirten.”

Leeftijdsgrens

Een gesprek over regelgeving moet er heel snel komen, en het liefst op internationaal niveau, zegt Corinne Dettmeijer, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht bij Child Helpline International, een netwerk van hulplijnen over de hele wereld. “Dit is zo beangstigend. Het bevestigt maar weer dat de technologische ontwikkelingen sneller gaan dan de wetgeving kan bijhouden. Regulering en strakke controle op sociale media zijn nodig. Deze bot is onderdeel van een nog veel groter probleem, en dat is online kindermisbruik.”

Regulering is volgens techadvocaat Jan Gerrit Kroon echter niet te doen. “De techniek is er nu eenmaal. Duidelijke communicatie is de sleutel, net als ouders zich laten realiseren dat je kinderen niet onbeperkt met apps en internet moet laten spelen als ze daar nog niet klaar voor zijn. En bedrijven als Snapchat wellicht verplichten een leeftijdsgrens in te stellen, maar die moeten ook de ouders dan controleren.”