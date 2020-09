Experts: ‘Communicatie regionale coronaregels schoot ernstig tekort’

Beeld EPA

Het is niet voor het eerst in de coronacrisis dat het kabinet kritiek krijgt op de communicatie. Luidde het verwijt een halfjaar terug dat de live-persconferenties warrig verliepen – iets wat Rutte ruiterlijk toegaf –, nu betreft het de bekendmaking van de regionale coronaregels.

Nadat Rutte en De Jonge vrijdagavond live hun verhaal hielden, zouden nadere lokale regels bekend worden gemaakt voor probleemregio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Leiden en Delft. Dat gebeurde echter pas veel later. Veel Nederlanders hadden geen flauw idee welke extra regels voor hun regio zouden gelden vanaf zondag 18.00 uur.

“Deze persconferentie verdient in tegenstelling tot de meeste daarvoor geen schoonheidsprijs,” oordeelt communicatiedeskundige Paul Stamsnijder van De Reputatiegroep. “Het kabinet doet wel een landelijk appel op mensen, maar de nadere lokale invulling van de coronamaatregelen ontbreekt. Veel mensen zijn daardoor in verwarring achtergebleven.”

Verwarring

Stamsnijder beklemtoont dat lokale maatregelen complexer zijn te brengen dan één duidelijke set landelijke regels. “Dat gezegd hebbende, verwachtte ik dat Rutte en De Jonge op zijn minst zouden aangeven waar Nederlanders de specifieke informatie voor hun stad of regio kunnen vinden. Nu werd er te weinig handelingsperspectief gegeven, waardoor mensen het niet meer wisten.”

Hoogleraar gezondheidscommunicatie Julia van Weert is eveneens kritisch. “Kijk, de basisregels zijn helder, die kennen de meeste mensen nu wel. Regionaal afwijken is prima, maar dan moet je in je communicatie wel helder zijn. Nu was dat niet zo en dan creëer je verwarring.”

Communicatie-expert Lars Duursma – hij coacht ceo’s, politici en sprekers – noemt de overheidscommunicatie ‘onduidelijk’. “Ik woon in Amsterdam en mijn vriendin danst bij het Nationale Ballet. Nu alle bijeenkomsten boven de vijftig mensen niet meer mogen, zal dat ook voor haar effect hebben, dacht ik. Blijkt er echter een uitzondering te zijn voor culturele instellingen, maar dat lees je niet op de pagina van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.”

Veiligheidsregio’s

Met het noemen van de Veiligheidsregio stipt hij een van de onderliggende manco’s aan. Duursma: “In Nederland zijn veel bevoegdheden geregionaliseerd. Elke veiligheidsregio heeft zijn eigen eilandje.” De nieuwe coronawet moet die regie deels weghalen bij de veiligheidsregio’s, maar is nog niet ingegaan. Daar komt bij dat de meeste Nederlanders überhaupt niet weten dat de veiligheidsregio’s over de lokale coronaregels gaan.

Beroerde crisiscommunicatie is het resultaat. Tegelijk blijft het opmerkelijk dat niemand vanuit het kabinet de steden verzocht alle lokale informatie vooraf paraat te hebben, zodat deze na de persconferentie meteen via alle lokale communicatiekanalen, inclusief bijvoorbeeld Facebook, uitgestuurd kon worden.

Onder meer Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden plaatsten de nieuwe lokale regels pas veel later op hun website. Burgemeesters gaven vrijdag wel interviews aan regionale kranten en omroepen, maar pas ‘s avonds. Journalisten werden niet in de middag al actief geïnformeerd over of voorbereid op het nieuws.