Experts bezorgd na brandhaarden: direct na de prik ‘dansen met Janssen’ is ‘onzin’

Mensen feesten in Paradiso op de eerste dag van de versoepelingen van de coronamaatregelen na de tweede lockdown. Beeld Dingena Mol

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) houdt vrijdag vol dat het liberale toegangsbeleid door de beugel kan, maar experts zijn bezorgd na meldingen over mogelijke ‘superspreadevents’ in het eerste weekend dat veel binnenhoreca weer openging.

Afgelopen zaterdag ging het in Enschede al meteen mis: die avond raakten ‘zeker tientallen en mogelijk meer’ jongeren besmet in een discotheek. Die ging uit voorzorg op slot en de GGD roept alle 600 bezoekers op om zich te laten testen. Gespeculeerd wordt er over gesjoemel met QR-codes, onduidelijk is of er ook al gevaccineerden bij waren.

Meteen een QR-code

Het Nederlandse toegangsbeleid roept wel vragen op onder experts en Kamerleden. De eerste dagen na de inenting zijn de antistoffen nog niet op peil, maar krijgen gevaccineerden wel meteen na de Janssenprik een QR-code waarmee ze naar een anderhalvemetervrij feestje kunnen. Veel twintigers en dertigers maakten gretig gebruik van deze kortste route naar een vrije zomer, door demissionair minister Hugo de Jonge enthousiast aangeprezen onder de noemer ‘dansen met Janssen’. Alle ruim 200.000 prikken waren snel vergeven en worden deze dagen gezet.

“Maar het duurt gewoon een week tot twee weken totdat je beschermd bent,” zegt viroloog Ab Osterhaus. “Pas dan heb je genoeg antistoffen. Dus als je ’s middags ingeënt wordt ben je niet ’s avonds beschermd, echt niet.” Ook zijn collega-viroloog Bert Niesters (UMCG) is verbijsterd: “Het is volstrekte onzin. Als je een beetje verstand hebt van vaccinatie, dan weet je dat je na één dag nog helemaal niet beschermd bent. Wie dat toch in hemelsnaam heeft bedacht, heeft het echt niet begrepen. Ik ben hier echt boos over. Wacht nou gewoon even. Hoe moeilijk kan het zijn!?”

Wachttijd

Veel landen hanteren een wachttijd na de inenting: reizigers die weken geleden geprikt zijn hebben toegang zonder test. Wie korter geleden gevaccineerd is, moet alsnog een negatieve test laten zien.Kamerleden zijn kritisch. PvdA-parlementariër Attje Kuiken meldt: “Het duurt gewoon twee weken voordat er echt bescherming is. Nederland doet het ook anders dan andere landen.”

De Jonge verdedigde vrijdagochtend het vrije toegangsbeleid: “Er is een verstandige afweging tussen het gezondheidsrisico en wat praktisch doenlijk is,” zei hij voor aanvang van de ministerraad. Er is inderdaad een besmettingsrisico, maar dat is acceptabel, concludeert hij na advies van het OMT.

Bovendien is directe toegang volgens De Jonge juist ook ‘een reden voor heel veel mensen’ om zich snel te laten vaccineren. Daarbij is het systeem sowieso niet helemaal waterdicht, vult een woordvoerder van De Jonge aan: “Een negatieve test is niet honderd procent zeker, een herstelbewijs is ook niet honderd procent waterdicht.”

De risico-afweging kan anders uitpakken als het besmettingsniveau veel hoger ligt, zeggen betrokkenen. Momenteel telt Nederland naar schatting een kleine 18.000 mensen die besmettelijk zijn. Gemiddeld testen dagelijks 5 per 100.000 inwoners positief op het coronavirus. Op de piek van de derde golf in april waren er 185.000 besmettelijke mensen.