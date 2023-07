Exodus SP-fractie: ‘We werken harder dan anderen, maar resultaat blijft uit’

Begin juli nam Renske Leijten afscheid van de Tweede Kamer, ze was 17 jaar Kamerlid voor de SP. Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Het is Lilian Marijnissen… en dan een hele tijd niets. Na de populaire Renske Leijten kondigden ook bekende Kamerleden Peter Kwint en Mahir Alkaya hun vertrek aan. Maarten Hijink deed dat al in april.

De leegloop is groot. Vooral het vertrek van smaakmaker Kwint en van Alkaya, de nummer 3 op de lijst, kwam onverwacht – ook voor hun partijgenoten. Kwint schreef een lange brief en vreesde cynisch te worden omdat hij weinig voor elkaar bokst vanuit de oppositie in de jeugdzorg.

Alkaya, die in het recente zomernummer van partijblad de Tribune nog zes pagina’s aandacht en bewondering krijgt, laat weten: “Ik ben niet alleen socialist, ik ben ook vader. Ik zie het vaker misgaan bij kleinere fracties met Kamerleden die een gezin hebben.”

Daarmee is hij niet de enige die mede vertrekt om de werkdruk. Leijten kampte in het verleden met burn-outverschijnselen en vond het tijd voor iets buiten ‘de Haagse bubbel’. Ook zij vindt dat het in Den Haag ‘te langzaam gaat’. Hijink zei dat zijn ‘drie jongens een vader verdienen die er vaker voor hen is’.

Salaris afdragen

In alle afscheidsverklaringen is teleurstelling de rode draad. Het is beuken vanuit de oppositie en het gevoel dat niets wordt bereikt frustreert. SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil wel door, maar snapt het sentiment. “Ik herken veel in de afscheidsbrieven van mijn collega’s. Ook ik moet oppassen dat ik niet cynisch word. Ik wil Mark Rutte niet overal de schuld van geven, dat is te gemakkelijk, maar zijn tijdperk heeft tot gevolg gehad dat oppositie-Kamerleden weleens dachten: heeft het wel zin?”

Overigens kunnen de linkse standpunten van de SP vaak bij lange na niet op een meerderheid rekenen in de Tweede Kamer. Toch wil Van Nispen door omdat hij ‘een nieuw tijdperk ook weleens wil meemaken’.

De druk bij de SP is groot. Alkaya beschrijft een veeleisend Kamerlidmaatschap: “Bij de SP werken we harder dan bij andere fracties, dat durf ik zeker te stellen. En als dat electoraal niet brengt waar je op hoopt, is dat heel zuur. Je bent 24/7 beschikbaar met nachtelijke debatten, de partij wil dat je in de avonden en weekenden ook dingen doet.”

De SP vraagt veel van de Kamerleden. Naast het werk aan het Binnenhof zijn zij vaker in het land dan collega’s van andere partijen. En ze dragen meer dan de helft van hun salaris af aan de partij (van de 6900 euro, krijgen ze 3174). Van de huidige vertrekkers is er niemand die daar vraagtekens bij zet, maar volgens stressexpert en hoogleraar Willem van Rhenen kan het een optelsom zijn. “Finance staat bij iedereen op 1. Je kunt zeggen: politici zijn idealisten. Als je dan een flink bedrag afdraagt en heel veel werk moet verrichten, wordt dat lastig.”

Maar hij denkt ook dat de grote hoeveelheid werk en het geringe resultaat mensen uitput. “Dan is er ook nog de maatschappelijke uitputting, er wordt veel afgegeven op politici. Ook in de zorg, het onderwijs en bij de politie gebeurt dat. Het is een van de redenen dat die sectoren het moeilijk hebben mensen aan te trekken.”

Van Nispen erkent het harde werken. “Misschien leggen we onszelf wel nog meer op inderdaad. Overwerkt raken ligt altijd op de loer. Daar moet je voor waken.” Daar komt bij dat de verkiezingsresultaten bij de SP al langer slecht zijn: de laatste vijf Tweede Kamerverkiezingen leverden een nederlaag op.

‘Ik had er meer van verwacht’

In 2006 haalde de SP onder Lilian Marijnissens vader Jan nog 25 zetels. Volgens politicoloog Gerrit Voerman is die uitslag ‘van een zegen een vloek geworden’. “Daarna is het niet meer gelukt met een tweede Marijnissen, wat ook een soort belofte inhield.”

De partij profiteerde in 2017 niet van de ineenstorting van de PvdA. Die partij worstelt ook nog altijd, net als GroenLinks. “Het is ook een links probleem, waar GroenLinks en PvdA nu iets aan proberen te doen. Het lukt de SP steeds niet en daar word je op een gegeven moment terneergeslagen van.”

Intussen bekomen andere zittende fractieleden nog van de kabinetsval en het nieuws van vertrekkende collega’s. Ze maken dezer dagen de rekening op of ze doorgaan. Nicole Temmink was pas drie dagen Kamerlid toen het kabinet viel. Ze liep daags erna met linnen schoudertas door het Kamergebouw met de tekst: ‘Ik had er meer van verwacht.’ Ook zij denkt na over hoe verder. “Het ligt niet aan de sfeer in de fractie, maar we zijn er nog niet slim genoeg in om mensen op de juiste manier aan te spreken.”

“Ik weet het ook nog niet,” zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Maar, besluit ze hoopvol: “Door het vertrek van Rutte ligt veel open. En kan er een andere cultuur komen.”