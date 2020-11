Exodus bij Forum, ook gehele raadsfractie stapt uit partij

Annabel Nanninga stapt uit Forum voor Democratie. Zij blijft onder eigen vlag actief in de gemeenteraad. Beeld Tammy van Nerum

Naast Nanninga zit Kevin Kreuger in de gemeenteraad. Volgens FvD Amsterdam zijn onder andere het niet optreden tegen de jeugdafdeling JFvD en de ‘schokkende antisemitische en racistische uitspraken van Baudet ‘de druppel. ‘Wij zullen daarom niet namens FVD verdergaan in de Amsterdamse gemeenteraad. Wij gaan door met ons politieke werk, voor een beter en vrij Amsterdam’, luidt de verklaring.

Pouw-Verweij en Nanninga blijven wel hun politieke functie bekleden, maar onder eigen vlag. Nanninga blijft ook lid van de Staten van Noord-Holland en de Eerste Kamer. Ook Pouw-Verweij behoudt haar zetel in de senaat.

Eerdmans en Vlaardingerbroek waren net als Pouw-Verweij kandidaten voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, maar zien daar dus vanaf.

In de verklaring zeggen de vier dat ze geen lid willen zijn van een partij die ‘extremistische opvattingen duldt’. “We zijn zeer teleurgesteld in het gedrag van onze partijleider die geen schoon schip wilde maken. Hij stelde zich keer op keer onberekenbaar en volledig solistisch op. Interne kritiek – die wij altijd hebben geleverd in het belang van de goede naam van onze partij – heeft helaas dus niets opgeleverd.”

Royement

Het vertrek is ingegeven door onvrede over het bestuur dat vandaag meldde het royement van Thierry Baudet te willen voorleggen aan de leden van de partij. Het viertal vond dat er genoeg aanleiding was om Baudet direct te royeren wegens ‘wanbestuur’ en vanwege uitlatingen die hij zou hebben gedaan, recent tijdens een diner. Hij zou daar antisemitisme hebben gerelativeerd.

Volgens de vier heeft het huidige partijbestuur ‘de handdoek in de ring gegooid’. Ze wensen de Forummers die nog lid zijn ‘veel wijsheid bij hun eigen afwegingen’.

Bestuurslid Astrid de Groot maakte donderdagavond eveneens bekend uit het partijbestuur te stappen. Daarmee zijn de verhoudingen veranderd in het voordeel van Baudet: 2-2.

Provincie

Ook in de provincie Flevoland stappen vijf van de zes statenleden uit Forum, maakte fractievoorzitter Gert-Jan Ransijn donderdagavond bekend aan Omroep Flevoland. Ze geloven niet dat er vanuit het landelijk bestuur een goede oplossing komt voor de ontstane crisis. Dat geldt ook voor de partij in Overijssel, waar vier van de vijf statenleden vertrekken.

Het houdt hier op. Een partij waar nazisme bescherming krijgt en opbouwende interne kritiek stelselmatig wordt afgestraft, is niet mijn partij. Wel ga ik met n schoon geweten verder in Senaat, gemeenteraad en Staten, voor de mensen die hun stem uitbrachten op het FvD-programma! pic.twitter.com/AcXcjpC8tb — Annabel Nanninga (@ANanninga) 26 november 2020