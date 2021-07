Exit Quinsy Gario plaatst Bij1 voor eerste krachtproef

Dichter, kunstenaar en activist Quinsy Gario werd door het bestuur van Bij1 uit de partij gezet na een onderzoek waaruit bleek dat de ‘grondbeginselen en een veilige werksituatie in gevaar' waren. Beeld Hollandse Hoogte / Linda Bouritius

Onder de achterban van Bij1 heeft de exit van Quinsy Gario er stevig ingehakt. Op sociale media beklagen leden zich over het uitblijven van verdere uitleg door het bestuur. Actrice, schrijfster en Bij1-lijstduwer Anousha Nzume oogstte op Facebook veel bijval met een post waarin ze ‘zwaar teleurgesteld’ zegt te zijn in de manier van communiceren door het bestuur.

Behalve dat er sprake is van een ‘vertrouwensbreuk’ met Gario is alleen bekendgemaakt dat de ‘grondbeginselen en een veilige werksituatie in gevaar zijn’. Het bestuur zegt zich te baseren op een onderzoek door advocatenkantoor Van Overbeek De Meyer, dat ‘signalen’ onderzocht. Het blijft gissen wat er precies met Gario is voorgevallen, al heeft het bestuur in een toelichting benadrukt dat het niet gaat om MeToo-achtige praktijken die tot de breuk hebben geleid.

‘Wit bureau’

Nzume’s klacht gaat echter verder. Zij beklaagt zich over de samenstelling van de partijtop. Die zou slechts bestaan uit een kleine groep mensen met ‘meerdere functies’ die van ­bovenaf bepaalt welke kennis er wordt gedeeld en met wie. ‘Hoe ­divers is de partijtop/het bestuur van deze intersectionele en radicale partij nou werkelijk?’ vraagt zij zich af.

Zij zet bovendien vraagtekens bij het onderzoek, uitgevoerd ‘door een wit bureau, in opdracht van een bestuur waarvan de actieve leden weinig divers zijn, over een zwarte man’.

Vanuit de Haagse afdeling van Bij1 klinkt soortgelijke kritiek: bestuurslid Mariam el Maslouhi zegt dat zij zelf heeft ‘mogen meemaken hoe sommige mensen bij Bij1 niet weten hoe ze zwarte mensen en mensen van kleur horen te bejegenen’. Zij zegt ‘in shock’ te zijn door de behandeling die Gario ten deel is gevallen.

‘Onderzoek op straat’

Landelijk partijvoorzitter Jursica Mills ziet ook dat de emoties bij de achterban soms hoog oplopen. “Het is begrijpelijk dat leden meer info ­willen,” stelt zij. Dat zal zaterdag ­gebeuren. Dan is de algemene ledenvergadering van Bij1. “Dan zullen we stilstaan bij het proces dat heeft plaatsgevonden en krijgen leden de kans om vragen te stellen.”

Wat de leden in ieder geval niet te zien zullen krijgen is het onderzoek zelf, zo heeft het partijbestuur besloten. Openbaring is volgens Mills ‘niet te doen’. “Als we het aan leden geven, ligt het op straat.”

Gario heeft zich er in diverse media over beklaagd dat hij zelf het onderzoek nooit heeft gezien en dat hij niet weet waarom het bestuur zijn lidmaatschap heeft beëindigd. Daarbij uitte hij het vermoeden dat zijn klacht over de concentraties van verschillende functies binnen het partij­bestuur de aanleiding is geweest. Ook zou hij pestgedrag hebben aan­gekaart.

‘Geen tijd’

Volgens Mills ging het onderzoek over meerdere signalen die zijn binnengekomen – ‘ook van mensen van kleur’ – en is Gario alle kans geboden om zijn verhaal te doen. “Juist om te waarborgen dat het onderzoek objectief en onpartijdig zou zijn, hebben wij een bureau uitgenodigd.”

Volgens Mills wilde Gario aanvankelijk wel meedoen, maar wilde hij zich niet aan de spelregels houden. Wel deelde hij een mailwisseling met de onderzoekers. “Toen het rapport klaar was, hebben we hem meteen uitgenodigd om het gesprek aan te gaan. Het besluit om zijn lidmaatschap te beëindigen hadden we toen nog niet genomen. Quinsy zei dat hij pas over een maand tijd had. Nou, dat kon niet, gezien de onveilige situatie die uit het rapport bleek.”

Sylvana Simons

Mills heeft zich erover verbaasd dat Gario wel interviews heeft gegeven aan kranten, maar niet op het verzoek om een gesprek is ingegaan. “Daar heb ik wel vraagtekens bij.”

De klacht dat een te klein groepje bij Bij1 de dienst zou uitmaken en dubbele petten op zou hebben, legt Mills naast zich neer. “Het is gewoon on­gefundeerd. Al onze processen ­verlopen volgens de regels. Het klopt gewoon niet.”

En de aantijging dat het bestuur niet divers genoeg zou zijn en dat witte bestuursleden sommige leden van kleur zouden koeioneren verwerpt zij eveneens. “Ik weet niet of u weet hoe ik er uitzie, maar ik ben van kleur.”

Grote afwezige in de discussie is tot dusver partijleider Sylvana Simons. Volgens haar WhatsAppstatus staat de telefoon uit en heeft ze ‘even vakantie’. Simons zal de stilte echter binnenkort doorbreken, voorspelt Mills. “Ik verwacht dat ze op korte termijn hierop zal reageren.”