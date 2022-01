Excuses uitgever voor boek over verraad van Anne Frank

Beeld EPA

Ambo|Anthos, dat het boek van de Canadese auteur Rosemary Sullivan in Nederland uitgeeft, schrijft in een verklaring dat de uitgeverij een kritischer houding had kunnen aannemen. Verder zijn extra drukken van het boek uitgesteld en wacht de uitgeverij op ‘antwoorden van het onderzoeksteam op de vragen die zijn gerezen’.

‘Op dit moment worden de conclusies van het onderzoek door verschillende partijen in twijfel getrokken,’ schrijft de uitgever in een verklaring. Ambo|Anthos zegt dat het niet mogelijk is om alle details van een betoog van een team van onderzoekers op juistheid of onderbouwing te beoordelen, wel geeft de uitgever toe dat ze verantwoordelijk zijn. De uitgeverij biedt verontschuldigingen aan ‘aan eenieder die zich door het boek gegriefd acht’.

Nader onderzoek

Onmiddellijk na publicatie kwam er van tal van kanten kritiek op het onderzoek. De conclusie dat Van den Bergh het Achterhuis verraadde, was te veel gestoeld op aannames, vonden kenners. Ook de Anne Frank Stichting wil nader onderzoek naar het verraad. Zolang er geen 100 of 200 procent zekerheid is, moet je oppassen om zoiets naar buiten te brengen, aldus de stichting.

Ambo|Anthos schrijft in de verklaring dat het vier jaar geleden in goed vertrouwen de rechten van het boek heeft gekocht. ‘Een onderzoek naar wie de schuilplaats van de familie Frank heeft verraden leek ons waardevol vanwege het indrukwekkend aantal deskundigen, instanties en instituties die eraan mee zou werken. Daarnaast zou documentatie uit de gehele wereld bij elkaar worden gebracht, ook met het oog op verder toekomstig onderzoek.