Excuses slavernijverleden: na rommelige aanloop begint nu het werk pas

Het standbeeld van Kwakoe, een monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij, tijdens een protest tegen de aangekondigde excuses van de Nederlandse overheid. Beeld Bart Maat / ANP

Niet eerder erkende het kabinet officieel dat de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is of dat de eeuwenlange ‘ontmenselijking’ een ‘ronduit beschamende’ episode van de geschiedenis vormt. Vanaf de Gouden Eeuw tot de afschaffing in de negentiende eeuw verscheepte Nederland meer dan een miljoen slaven over de wereld. Dat ging gepaard met martelingen, wreedheden en pure ontmenselijking.

“Dus vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan,” zei Rutte maandagmiddag tijdens zijn toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag. “Ik bied excuses aan voor het handelen van de Staat in het verleden, postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd hebben geleden, hun dochters en zonen, al hun nazaten in het hier en nu.”

Met die formele stap begint het werk pas, erkende de premier in bijzijn van de vicepremiers en vertegenwoordigers van belangengroepen. “We doen dit niet om schoon schip te maken. We doen dit nu om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar, samen de weg vooruit te vinden. We zetten een komma, geen punt.”

Compensatie

Het mea culpa betekent schaken op meerdere borden tegelijk voor het kabinet en premier Rutte voorop. Alleen al de rommelige aanloop naar 19 december bewijst dat, met felle kritiek uit vele geledingen. Diverse belangengroepen vinden excuses alleen bij lange na niet genoeg en willen meer concrete actie, bijvoorbeeld in de vorm van compensatie voor nazaten van tot slaaf gemaakten.

De helft van de Nederlanders vindt een nationaal sorry overbodig, waarbij het sentiment meespeelt dat de Nederlander van nu part noch deel had aan de mensonterende praktijken van voorvaderen. Lange tijd was dat ook de opvatting van Rutte zelf, gaf de premier gisteren toe. “Te lang dacht ik eigenlijk dat het slavernijverleden geschiedenis is die achter ons ligt. Ik had het mis. Eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door. In racisme, in uitsluiting, in sociale ongelijkheid,” zei de premier, die na afloop voor de camera’s geëmotioneerd leek.

Nederlanders van nu dragen geen verantwoordelijkheid, maar de Staat wél, benadrukt het kabinet. De omgang met het slavernijverleden vereist diplomatieke stuurmanskunst op topniveau, met afwijkende geschiedenissen op ieder eiland van het koninkrijk en Suriname, en belangengroepen met diverse verlangens en eisen.

Reacties zijn verdeeld

Op de Antillen zijn de reacties na de excuses verdeeld: de regering van Aruba aanvaardt ze, Sint Maarten wil eerst meer onderzoek en wil zelf een ‘leidende rol’. De premier van Curaçao gaat eerst het parlement polsen en de voormalige kolonie Suriname wacht ook nog even met een formele respons, al spreekt president Santokhi dinsdag wel met minister Franc Weerwind.

De wrange nasmaak van de aanloop blijft voorlopig wel hangen, omdat het kabinet vasthield aan 19 december. Dat voedt bij sommige organisaties het sentiment dat ‘de witte man’ nog steeds bepaalt. Roy Groenberg, voorzitter van stichting Eer en Herstel, een van de zes Amsterdamse organisaties die vorige week nog tevergeefs naar de rechter stapten, keek naar eigen zeggen naar een stukje ‘neokoloniaal cabaret van Rutte’. “Ik heb met pijn in mijn hart geluisterd. We vroegen om het niet te doen op 19 december, en hij doet het toch.”

Historici prijzen de ‘historische waarde’, maar missen concrete actie. “Die heb ik niet gehoord,” zegt historicus Karwan Fatah-Black. “Dat is een veeg teken voor het verdere verloop van deze discussie.’’

De wolk van herstelbetalingen zal ook komend herdenkingsjaar nog boven de discussie zweven, evenals de eventuele rol van de koning.

Na de formele eerste stap verplaatst de focus van de discussie zich van de chaotische aanloop meer naar de inhoud. Er gaat namelijk wel een aantal maatregelen gepaard met de excuses. Nazaten van tot slaaf gemaakten moeten makkelijker hun achternaam kunnen wijzigen, ook komt er 200 miljoen euro vrij voor kennis en educatie over het thema. Of de excuses voor de slavernij als misdaad tegen de menselijkheid ook in een wet komt, is nog onduidelijk. Het is een van de vele komma’s die het kabinet nog moet zetten om deze beschamende geschiedenis te kunnen verwerken.