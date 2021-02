‘Examens gaan door, extra onvoldoende moet leerlingen aan diploma helpen’

In 2019 werd er voor het laatst eindexamen gedaan. Beeld ANP/Robin van Lonkhuijsen

Bronnen binnen het onderwijs en in Den Haag stellen dat minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs dit besluit vrijdag bekend gaat maken. Dat betekent dat eindexamenleerlingen wel in alle vakken examen moeten doen. Vorig jaar werden de centrale eindexamens in de eerste coronagolf geschrapt.

Voor de kerstvakantie maakte Slob al bekend dat alle examenklassen een extra herkansing krijgen voor hun eindexamen. Ook hoeven zij niet alle vakken in hetzelfde tijdsvak te maken. De vakken mogen over twee periodes gespreid worden, zodat leerlingen meer tijd hebben om zich voor te bereiden.

‘Duim op een cijfer’

Voor de groep leerlingen die ondanks die versoepelingen nét niet slagen, komt nu de extra mogelijkheid om ‘een duim op een vak te leggen’ waarvoor een onvoldoende wordt gescoord. Dat vak en het cijfer komen wel op de eindlijst te staan, benadrukken betrokkenen. In het onderwijs zou ‘consensus’ zijn dat deze extra versoepeling het beste is voor leerlingen.

Leerlingenbelangenbehartiger LAKS had eerder voorgesteld om alleen examen te doen in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, omdat leerlingen door de coronacrisis al bijna een jaar geen regulier onderwijs hebben gehad. Voor de overige vakken zouden de toetsen die de school afneemt voldoen. Dat voorstel zouden de vervolgopleidingen aan mbo, hbo en universiteit niet hebben zien zitten. Zij vreesden een toeloop van studenten met onderwijsachterstanden. Bij de huidige eerstejaars, die zonder centraal examen van de middelbare school kwamen, zou dat ook het geval zijn.