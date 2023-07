Ex-profvoetballer Mendes da Silva gevangenis in voor cocaïnehandel en omkoping

David Mendes da Silva als speler van Sparta. Mendes da Silva zei ‘geraakt’ te zijn door de eis: ‘Elk nadeel heb z’n voordeel.’ Beeld Ronald Bonestroo/ANP

Mendes da Silva werd verdacht van betrokkenheid bij drie binnengesmokkelde partijen cocaïne. De drugs – 1584 kilo in totaal – werden via Schiphol, de Rotterdamse haven en per auto naar Nederland gebracht. De ex-voetballer van onder meer Ajax en AZ zou niet alleen hebben geholpen bij het organiseren van de invoer, maar ook haven- en vliegveldpersoneel hebben omgekocht.

De rechtbank acht bewezen dat Mendes da Silva heeft geholpen bij de invoer van twee partijen van 74 en 105 kilo cocaïne, maar houdt hem niet verantwoordelijk voor het binnenhalen van de grootste partij – een van 1329 kilo.

Misbruik van zijn goedheid

De oud-voetballer ontkende betrokkenheid aanvankelijk stellig, maar dat veranderde twee weken geleden tijdens de behandeling van zijn strafzaak. Hij zei dat hij ‘bepaalde mensen te dichtbij had laten komen’. Deze mensen zouden misbruik hebben gemaakt van zijn ‘goedheid’.

Het Openbaar Ministerie, die Mendes da Silva een 'spin in het web’ noemde, eiste tien jaar cel. Een eis die advocaat Sander Janssen bij een ‘grote jongen’ in de drugswereld vond passen, maar zeker niet bij zijn cliënt. Hij stelde dat de rol van Mendes da Silva veel kleiner is geweest dan justitie doet voorkomen.

Container vol koffiebonen

Janssen betoogde bijvoorbeeld dat Mendes da Silva niets te maken had met de grootste partij cocaïne – die van 1329 kilo –, die werd aangetroffen in een container vol Braziliaanse koffiebonen. De drugs waren namelijk al in beslag genomen op het moment dat de oud-profvoetballer zou zijn gevraagd iets te regelen.

Mendes da Silva zei ‘geraakt’ te zijn door de eis, maar besefte dat hij zelf de verkeerde keuzes heeft gemaakt. “Zoals Johan Cruijff altijd zei: ‘Elk nadeel heb zijn voordeel.’ Deze vervelende ervaring zal ik meenemen om wat goeds te doen voor de maatschappij.”