Ex-politieagent aangehouden voor witwassen ruim 4 miljoen euro

Beeld Politie.nl

De politie kwam de verdachte op het spoor via ontsleutelde cryptocommunicatiedata. Aan de hand van telefoonverkeer kon de politie berekenen dat de man al voor meer dan 4 miljoen euro geld had verplaatst. Uit datzelfde telefoonverkeer bleek ook dat hij betrokken was bij drugshandel.

Rechercheurs van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid en de FIOD vielen dinsdagochtend twee woningen binnen in Landsmeer. De verdachte werd ter plekke aangehouden en zit vast voor verhoor, meldt een woordvoerder vrijdag. Hij wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam. Tijdens doorzoekingen werd 30.000 euro contact geld, meerdere diamanten en 122.000 euro aan cryptovaluta gevonden. Ook zijn twee dure auto’s in beslag genomen, een Mercedes AMG en een Audi A3.

De verdachte is opgeleid tot politieagent, maar werd eerder ontslagen vanwege het schenden van zijn ambtsgeheim.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: