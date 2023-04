(Ex-)medewerkers van Forum voor Democratie klappen uit de school: ‘Het was intimiderend, onveilig, toxisch, alles’

Drank, intimidatie en racisme: incidenten binnen Forum voor Democratie bleven lang binnenskamers, ook omdat de partij (ex-)medewerkers dreigt met grote geldboetes. Toch zijn er vele getuigenissen. ‘Baudet is een kwaadaardige man in een kwaadaardige studentensfeer.’

Eva Vlaardingerbroek schrikt zich rot. Het is 1 februari 2021 – enkele maanden nadat zij als nummer vijf op de kieslijst heeft besloten Forum voor Democratie de rug toe te keren – als zij een aangetekende brief krijgt. Daarin staat dat ze binnen veertien dagen ‘50.000 euro aan boetes’ moet overmaken naar de partij, onder vermelding van ‘schending geheimhouding E. Vlaardingerbroek’.

Vlaardingerbroek is naast kandidaat op een verkiesbare plek ook campagnemedewerker van Forum voor Democratie. In de arbeidsovereenkomst die ze daarvoor heeft getekend staat een geheimhoudingsclausule. De partij vindt dat zij die vijf maal heeft geschonden. FvD wil dat zij ‘voor iedere overtreding’ een boete van 10.000 euro betaalt. De brief – waarvan een kopietje naar haar advocaat Max Moszkowicz gaat – jaagt haar schrik aan. “50.000 euro... Ik was gewoon student,” blikt ze nu terug. “Je kunt je voorstellen hoe dat is. Een vorstelijk bedrag, waar je mee in je maag zit. Dat vond ik een hoog bedrag, en dat vind ik nu nog.”

Bedrijfsvertrouwelijke informatie

Vlaardingerbroek ziet het als een ‘harde nadreun’ van een ‘vreselijke tijd’. Volgens Forum voor Democratie zou ze ‘bedrijfsvertrouwelijke informatie’ hebben gelekt, en daar moet ze voor boeten. Zo verwijt de partij Vlaardingerbroek dat ze in de media ingaat op ‘het gedrag van Baudet’, die zich ‘onberekenbaar en solistisch’ zou opstellen. Uiteindelijk begraven zij de strijdbijl en komt het tot een schikking tussen Forum en Vlaardingerbroek.

In diezelfde periode – zo’n drie weken eerder – wordt ook FvD-senator Nicki Pouw-Verweij door de postbode gevraagd een krabbel te zetten voor een aangetekende brief. De politica, inmiddels Tweede Kamerlid voor JA21, wordt gemaand 10.000 euro te storten vanwege uitlatingen in de media over een uit de hand gelopen partij-etentje. Bij haar loopt de dreiging met een sisser af. Het blijft bij de brief. “Forum voor Democratie kon mij niks maken, want ik had een interne brief gestuurd om aan te geven waar het misging. Ik had die brief niet naar de pers gelekt,” aldus Pouw-Verweij nu.

Patroon

Uit documenten, in handen van de redactie, blijkt dat Forum vaker een advocaat inschakelde om vertrokken medewerkers en politici met de dreiging van een boete aan te schrijven. Henk Otten, ooit partijvoorman, maar later gebrouilleerd met Baudet, kreeg een ‘boete’ van 170.000 euro aan de broek.

Briefwisselingen bieden ook een inkijkje in Forum. Zo maakte Baudets met ruzie vertrokken persvoorlichter Tom Gorny in correspondentie over de afwikkeling van zijn dienstverband melding van racisme. Volgens hem heeft Baudet zich ‘regelmatig schuldig gemaakt aan racistische uitspraken’. Baudet appte in een groepsapp bijvoorbeeld: ‘African americans wonen al 150 jaar in Amerika. Scoren nog steeds 40 IQ-punten lager’.

Naast die appjes, die deels het nieuws haalden, is er volgens betrokkenen meer waarover onvrede bestaat. Zo voelde een naaste medewerker van Baudet die anoniem wil blijven zich door hem ‘seksueel geïntimideerd’. “In het begin durfde ik me nog vrouwelijk te kleden, maar omdat ik mij onveilig voelde, durfde ik geen jurkjes, rokjes, hakjes meer aan.” Ze schrikt van de manier waarop de mannelijke partijtop over vrouwen praat.

In communicatie richting de fractie maakt Baudet onderscheid tussen mannen en vrouwen. In de appgroep van de fractie schrijft hij ‘dat er nu eenmaal verschillen bestaan tussen bijv. mannen en vrouwen; en dus ook tussen blanken en zwarten? IQ, testosteron, metabolisme, concentratievermogen, werkgeheugen, gewetensontwikkeling, empathische kracht, gevoeligheid voor ritme, adrenaline, enz enz?’

Seksfilmpje George Floyd

Nadat op 25 mei 2020 de Amerikaan George Floyd is overleden bij een gewelddadige politiearrestatie, stuurt Baudet de anonieme FvD-medewerkster een link naar een oud filmpje waarop Floyd te zien is terwijl hij seks heeft met een vrouw. ‘Je kunt wel een geheimpje bewaren hè? Kan dit in de fractieapp?’ vraagt hij haar. De medewerkster ‘weet zich geen houding te geven’ en grapt aanvankelijk mee. “Omdat je er niet tegenin durft te gaan. Ik had daar heel anders op moeten reageren,” vindt ze nu.

Volgens haar ziet Baudet ‘totaal niet in hoe een ander dit beleeft’. “Ik zat er echt mee en doe nu mijn verhaal, omdat ik wil voorkomen dat andere vrouwen ook slachtoffer worden. Een normaal bedrijf heeft een vertrouwenspersoon, maar ik kon binnen Forum nergens naartoe. Toen ben ik mijn heil gaan zoeken bij Kamerleden, ondersteunend personeel en beveiligers.”

Ze meldt het incident uiteindelijk bij Khadija Arib, dan nog voorzitter van de Tweede Kamer. “Ik heb haar verteld over de onveilige werkomgeving, grensoverschrijdend gedrag, het filmpje van George Floyd en de manier waarop er met vrouwen werd omgegaan. Toen zei zij: ‘Waarom werk je hier nog?’ En heeft ze me aangeraden me ziek te melden.” Dat doet de vrouw.

Arib laat desgevraagd weten dat ze ‘helaas echt niks kan zeggen over vertrouwelijke gesprekken’.

Dagboekcitaten

De kwestie staat niet op zichzelf. Ook een andere ex-medewerker spreekt van een onveilige werksfeer. “Je weet gewoon niet wat je aan Thierry Baudet hebt,” vertelt ze. “Als het heel goed gaat, tilt hij je op de schouders. Maar als je een foutje maakt, dan ben je niets meer. Als Thierry het gevoel heeft geschaad te worden, dan gaan zijn stekels uit. Dat is heel onveilig.”

Dagboekcitaten van de medewerkster die ook het filmpje kreeg toegestuurd, bevestigen het beeld van die grillige werksfeer.

‘Ik was bang. Bang voor Thierry Baudet en zijn onberekenbare grillen.’

‘Thierry begon mensen de maat te nemen en schreeuwde dat er geen ijsblokken en citroenen waren. Dat dit echt niet kon als je gin-tonics dronk. Dat het anders niet te zuipen was.’

‘Ik ben stilletjes aan vertrokken. Ik kookte nog steeds van woede. Ik wilde huilen, maar kon het niet. Ik was inmiddels versteend op werk.’

Drank speelde een rol, blijkt uit correspondentie tussen oud-persvoorlichter Gorny en zijn voormalige werkgever. Hij noemt Baudets ‘excessief drankgebruik’ de ‘oorzaak van de onveilige werksituatie’. “Baudet verloor zichzelf meermaals door het drankgebruik, met woede-uitbarstingen tot gevolg. Baudet zette druk op de aanwezigen om ook te drinken, door opmerkingen te maken als: ‘Als je niet drinkt, hoor je hier niet’.”

Het flessenincident

Eén incident staat meerdere FvD-werknemers nog helder voor de geest. Het vindt plaats in wat FvD’ers noemen ‘het keldertje’ van het partijkantoor aan de Herengracht in Amsterdam. Die dag, 1 mei 2020, zijn tegen de zin van Baudet leden van de jongerenafdeling JFVD geroyeerd vanwege racistische en antisemitische berichten in appgroepen. Getuigen verklaren dat Baudet zijn pijlen richt op de medewerker die het onderzoek heeft begeleid. Volgens hen gooit Baudet die avond, terwijl ze aan tafel zitten, meerdere lege flessen in de richting van de medewerker. De flessen raken hem niet, maar vallen achter hem kapot op de grond. “Ik weet nog heel goed dat er die avond uit woede met flessen is gegooid,” blikt een van hen terug. “Dat was absoluut intimiderend, onveilig, toxisch, alles.”

Opnieuw fragmenten uit een dagboek, dit keer van een medewerker die zich door het flessenincident geïntimideerd voelde:

‘Een paar flessen wijn verder, was het beest ontwaakt; Thierry ging helemaal los op mij.’

‘Hij zei dat hij me niet kon vertrouwen.’

‘Er werd die avond stevig gedronken. Elke keer als een fles leeg was dan pakte hij hem bij de hals beet en gooide hem over mijn hoofd heen, kapot op de vloer. De vloer in het keldertje lag onder de scherven.’

Vernederingsritueel

De medewerker beschrijft hoe Baudet en Freek Jansen, destijds voorzitter van de Jongerenorganisatie van Forum, geen vertrouwen meer in hem zouden hebben.

‘Thierry begon met een spel dat ik naderhand ben gaan herkennen als een vaak terugkomend vernederingsritueel. In de aanwezigheid van zijn hofhouding foetert hij iemand tot op het bot uit, totdat slechts een stotterend en stamelend iemand overblijft.’

‘Dat weekend was ik een schaduw van mezelf en de hele maand mei was ik aan het herstellen van wat er was gebeurd, in een futiele poging het drama te doorgronden en vooral mijn rol daarin. Mijn partner zag wat er met me gebeurde en begon zich toen al ernstig zorgen te maken over mijn carrièreswitch. Dat zou nooit meer overgaan.’

De betrokken medewerker die de dagboekaantekeningen optekende, wil die niet verder toelichten. “Het is voor mij een afgesloten hoofdstuk, waar ik liever niet meer op terugblik. Ik vind het spijtig dat een persoonlijk verslag in handen van de media is gevallen.”

Niet alleen in die dagboekaantekeningen is Baudets drankgebruik een terugkerend onderwerp. In een appje dat te lezen is in de correspondentie tussen ex-persvoorlichter Gorny en Forum, lijkt Baudet zelf zijn ‘probleem met drank’ ook te onderkennen. ‘Ik stop met drinken. En nu écht. Geen foute teksten meer, geen gelul meer.’

Datsja

Een andere locatie die geregeld terugkeert in dagboekaantekeningen van ex-FvD’ers is een gemeubileerd vierkamerappartement aan de chique Haagse Denneweg dat Forum voor Democratie huurt in het najaar van 2020. Pal om de hoek bij het bekende Hotel Des Indes worden ict’ers gestald, want het groeiende aantal medewerkers past niet op de fractie. In een FvD-appgroep oppert Baudet hoe ze het onderkomen zullen noemen: ‘De datsja’. Beleidsmedewerker en Provinciale Statenlid Andreas Bakir oppert: ‘Of de witte datsja, want we werken zowel met de Amerikanen alswel met de Russen samen.’

Het appartement is ook toneel van ‘vernederingsrituelen’, zegt een voormalig FvD-fractiemedewerker. “Dan gaat Thierry met zijn hofhouding van trouwe fractiegenoten en medewerkers op je in zitten hakken. Gewoon bashen. Het is een kwaadaardige man in een kwaadaardige studentensfeer.”

Een medewerkster beschrijft over het najaar van 2020: “Thierry vroeg: ‘Wat is erger: kanker of kenker zeggen?’, verwijzend naar de straattaal. Ik zei hem: kanker, want mijn vader is aan kanker overleden op mijn zeventiende. Hij had een tumor in zijn hersenen. Toen zei Thierry Baudet: ‘Dan zeg ik kanker’.”

Volgens andere FvD’ers was destijds ‘algemeen bekend dat haar vader was overleden aan kanker’. En deed de partijleider dit soort dingen keer op keer om te testen hoe ver hij kon gaan.

In dagboekaantekeningen van een ex-FvD’er staat ook:

‘Op andere momenten is Baudet ‘ziedend’ en schreeuwt hij.’

‘Met een dronken hoofd ging hij iedereen uitkafferen en waren we allemaal slachtoffer van zijn grillen. Hij zette een stap dichterbij en begon met z’n vingertje naar mij te wijzen. Hij begon me te intimideren en uit te dagen door opmerkingen te maken als: Ik zie dat je boos bent, zeg dan wat...’

Persman Gorny zegt het in zijn brief aan Forum zo: ‘Baudet heeft een hele onveilige, toxische werkomgeving gevoed.’

Anderen herkennen dat beeld. Een ex-medewerker: “Hij kan van die vuurspuwende ogen hebben. Dan is hij de duivel in het echt.”

‘Moet stofzuigen’

Toch wordt binnen de partij alles gedaan om Baudet in het zadel te houden. Dat blijkt uit het ‘campagneregime’ voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021, ook in bezit van deze redactie. De Kamerleden zijn er volgens het nieuwe regime ‘om als een front achter onze partijleider Thierry Baudet te staan’. En zo staat er: ‘De basis is altijd: ‘Ik sta voor de volle 100 procent achter onze partijleider Baudet’. Als je gebeld wordt door een journalist zeg je: Ik kan nu niet bellen. [Sta net even bij de supermarkt, moet mijn huis stofzuigen, etc.] Zet het even op de mail.’

Partijleden hielpen Baudet ook bij de juridische afwikkeling van conflicten, blijkt uit correspondentie. Zo mailt de partijadvocaat ook Olaf Ephraim (ex-FvD-Kamerlid, nu BVNL) en Gideon van Meijeren vertrouwelijk over Vlaardingerbroek. Zij zou gevraagd hebben om een schikkingsvoorstel, ook al zou zij hier ‘eigenlijk niet toe bereid zijn’. Ephraim noemt dit ‘een psychologisch trucje’. ‘Stoere praat. Een vrouw die ‘nee’ zegt terwijl ze ‘ja’ bedoelt. (Oei. Als dit uitlekt…),’ schrijft hij. Van hem ‘mag zij haar macbook houden’. ‘Het kind moet immers sollicitatiebrieven kunnen tikken.’

Van Meijeren, die van huis uit jurist is, zegt in die tijd in een mail dat hij verwacht dat de boetes juridisch geen stand houden, toch adviseert hij door te zetten.

Volgens vertrokken FvD-medewerkers was er niemand die durfde te zeggen: nu ga je wel erg ver Thierry. Wat hen raakte, is zijn grilligheid: “Het ene moment ben je fantastisch en is Thierry manisch van blijdschap en bekijkt hij alles door een roze bril,” vertelt een betrokkene. “En het andere moment klinkt het: ‘Wat zijn jullie een flutmedewerkers, dat was helemaal niks.’ Racisme, antisemitisme, vrouwenhaat, homohaat, dat heeft me als mens echt letterlijk kapotgemaakt. Je wilt hem niet tegen je in het harnas jagen.” Een ander: “Dan gaat hij all-out. Hij wist precies wie hij kon pakken.”

‘Intimidatie loont’

Betrokkenen hopen op ‘meer tegenspraak voor Baudet, een duidelijkere scheiding tussen werk en privé, tijden waarop mensen met rust gelaten worden en ‘geen drank meer op de werkvloer’.

Al zijn er volgens bronnen ook momenten waarop de sfeer juist heel goed is. “Na een lange werkdag met zijn allen wijntjes doen kon ook heel gezellig zijn. Je maakt van alles mee met elkaar als team,” zegt een vertrokken medewerker. Juist omdat de sfeer ook vaak goed was, was je als medewerker volgens hem ‘bereid om de negatieve kanten over je heen te laten komen’. “Als de sfeer altijd slecht was geweest, had je makkelijker kunnen zeggen: oké, ik stap eruit, doei.”

Eerste Kamerlid Henk Otten, ooit vertrouweling van Baudet die de partij verliet, vindt dat intimidatie heeft geloond. “Al jaren durft niemand zijn mond open te trekken over het structurele wangedrag van Baudet. De enige die dat gevecht aangegaan is, ben ik.”

In 2020 is Otten door Forum aangesproken omdat hij zijn geheimhoudingsverplichting zou hebben geschonden. Forum stapte naar de rechter en eiste 170.000 euro van Otten. De rechter stelde Otten echter in het gelijk en de boetes gingen van tafel. Bij anderen, zoals Eva Vlaardingerbroek, komt het niet tot een rechtsgang. Zij sloot – zoals blijkt uit e-mailcorrespondentie in bezit van de redactie – een vaststellingsovereenkomst.

Otten noemt dit ‘de methode-Weinstein’, zo zegt hij verwijzend naar de van zijn voetstuk gevallen Harvey Weinstein, ooit de invloedrijkste filmproducent in Hollywood. Hij trof schikkingen met vrouwen die hem beschuldigden van ongewenst gedrag. Otten ziet zo’n zelfde patroon. “In feite is hij een door de belastingbetaler gefinancierde intimidatiemachine.”

Verantwoording Dit verhaal kwam tot stand op basis van enkele honderden pagina’s correspondentie, vertrouwelijke e-mails, dagboekaantekeningen, appberichten, foto’s en gesprekken met zeventien betrokkenen, onder wie veertien ex-FvD’ers. Een deel van hen wilde alleen anoniem hun verhaal doen uit angst voor represailles. Van iedereen is de naam bekend bij de redactie. In reactie spraken de auteurs ruim anderhalf uur met Thierry Baudet in zijn werkkamer in het gebouw van de Tweede Kamer in bijzijn van FvD-Kamerlid Freek Jansen en FvD-woordvoerder Tom Russcher.

Reactie Thierry Baudet Over de juridische procedures Thierry Baudet erkent dat er ‘in een aantal gevallen’ procedures zijn geweest tegen ex-FvD’ers. Arbeidscontracten waarin geheimhoudingsregels staan, zijn volgens hem ‘heel gebruikelijk in het arbeidsrecht’. “Het is niet zo spannend allemaal. We zijn ontzettend gericht op compromissen, laten we eruit komen. Maar elke keer worden de mensen die zijn weggegaan weer opgevoerd in de media, ja, op een gegeven moment stuur je een dagvaarding. De werknemer die uit de school wil klappen, zou zwak staan. Maar dat is niet het geval. De support die mensen krijgen als ze een trap na willen geven, is enorm. Maar wij staan in de kou.” Wel zegt hij: “Ik vind het rot dat het zo gelopen is.” Over ex-FvD’ers die intimidatie ervaren “Ik kan van alles als intimiderend ervaren. Het zijn van die woorden... Als mijn vrouw tegen mij zegt: je moet nu de wasmachine uitruimen, dan kan ik dat als intimiderend ervaren. Maar in de politiek is een pressurecookerachtige werksfeer. Mijn overtuiging is dat zij keihard hebben uitgehaald naar ons en wij heel mild hebben gereageerd.” Over het seksfilmpje In eerste instantie zegt Baudet zich niet te kunnen herinneren dat hij de link naar het filmpje heeft gestuurd. Als hij in zijn telefoon zoekt, vindt hij het terug en laat hij zien dat hij hem heeft verstuurd en dat de medewerker met hem meegrapt. “Ik ben een superrespectvolle baas, ik kan mij niet voorstellen dat iemand zich geïntimideerd heeft gevoeld. Tegelijk hebben wij een bedrijfscultuur waar over van alles grappen en grollen worden gemaakt. Mensen die weggaan, willen ons dan daarna beschadigen. Het bestaat niet dat de dame in kwestie zich geïntimideerd heeft gevoeld.” Over het flessenincident Baudet ontkent met klem dat hij flessen gooide in de richting van de medewerker. “Ik gooide de flessen over mijn schouder, op z’n Grieks, zo van: scherven brengen geluk. Dit is gewoon niet zo gegaan. Kom op, zeg. Totale laster, totale fantasie.” Over ‘toxische’ werksfeer en drankgebruik “Soms is het onprettig, dan zeg ik: verdomme, kan het niet beter? Jullie hoofdredacteur slaat vast ook weleens met de vuist op tafel. Ik heb eigenlijk nooit woede-uitbarstingen. Ik kan pittig zijn. Ik heb geen kwade dronk. Het drankgebruik bij ons valt volgens mij erg mee. Ik drink nooit meer dan strikt noodzakelijk.” Over de ‘datsja’ “Kom op! Jullie begrijpen toch wel dat dit gewoon een geintje is, een grapje, een knipoog. We werken niet voor de Russen.” Op de klacht dat Baudet van plan zou zijn het woord ‘kanker’ te blijven zeggen, wil een woordvoerder niet ingaan. Olaf Ephraim zegt over de mailwisseling over schikken Vlaardingerbroek: “Dat weet ik allemaal niet meer joh.”