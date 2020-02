Ex-Kamerlid: ‘Giftige mix’ vanuit Turkije naar Nederland

Oud-Pvda-kamerlid Keklik Yücel. Beeld ANP

In een notitie die ze schreef met het oog op haar verhoor, waarschuwt ze dat Turkse jongeren kwetsbaar zijn voor ‘religieus fanatisme’. Dit ‘Turks salafisme’ heeft nauwe banden met het nationalisme van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, aldus Yücel. Ze wijst erop dat één op de tien jihadgangers uit Nederland Turkse roots heeft.

De Turkse invloed in Nederland neemt volgens haar toe: “Er is een te grote groep die zich helemaal identificeert met de Turkse identiteit.” Dat komt doordat de Turkse regering via bijvoorbeeld Diyanet (het ministerie van Religieuze Zaken) in Nederland moskeeën bezit, maar ook omdat Turkse Nederlanders zich niet welkom voelen in Nederland. Ze sprak van discriminatie en uitsluiting. “Als Nederland doen we het niet goed.”

Ze klaagde over het gebrek aan maatregelen in Nederland nadat in 2014 Turkse Nederlanders in 2014 een brief op hun deurmat vonden die hen maande op de AKP van Erdogan te stemmen. “Die mensen voelen zich in de kou staan.”

‘De lange arm van Ankara’

Ze werd ook bevraagd over de angst in de Nederlands-Turkse gemeenschap om kritisch te zijn op de Turkse regering en refereerde aan de vele bedreigingen die Turks-Nederlandse politici krijgen wanneer ze kritische vragen stellen over ‘de lange arm van Ankara’. Yucel is voorstander van een verbod op buitenlandse financiering uit onvrije landen.

Pikant is dat ze in haar notitie schrijft dat de huidige fractievoorzitter van Denk, Tunahun Kuzu, toen hij nog in de PvdA-fractie zat met Yücel haar voortdurend probeerde te dwarsbomen. Kuzu is lid van de onderzoekscommissie die haar verhoorde, maar was zelf niet betrokken bij haar ondervraging. Daarin werd niet gerept van haar kritiek op Kuzu.

Ze uit zich negatief over de invloed van koranscholen, die in het weekend leerlingen onderwijzen en hen ‘soms behoorlijk hardhandig’ inprenten dat vragen stellen zeer onbetamelijk is, aldus Yücel. Ze krijgen ‘ontspoorde opvattingen’ mee. Ter illustratie somt ze citaten van leerlingen op: “Bent u Joods, juf? Want dan wil ik geen les van u.” En: “De doden van Charlie Hebdo zijn verdiend meester, zij hebben Mohammed besmeurd.”