Ex-jongerenwerker Amsterdam vrijgesproken van hulp bij wapenaankoop voor aanslag Bataclan

Herdenking van de terreuraanslag bij concerthal Bataclan in Parijs. Beeld Kiran Ridley/Getty Images

Het Openbaar Ministerie vroeg zelf om vrijspraak wegens het ontbreken van voldoende bewijs. In april vorig jaar had de rechtbank – toen nog in een voorlopig oordeel – al vastgesteld dat de zaak niet te bewijzen is. De rechtbank, het OM en A.’s advocaat Arne Kloosterman spreken van een bijzondere zaak.

A . (33) is een neef van de Belgische Ali El Haddad Asufi, die in 2019 in Parijs is veroordeeld tot tien jaar cel voor hulp bij de aanschaf van wapens waarmee het bloedbad werd aangericht in de Bataclan. Daar vielen negentig doden. Asufi staat momenteel terecht in België voor betrokkenheid bij diverse aanslagen in maart 2016 in Brussel, waarbij 35 doden vielen.

Asufi was enkele weken voor de Bataclanaanslag in Nederland, volgens het OM om wapens te bemachtigen. Eerder al had het OM geconcludeerd dat A. er niet van op de hoogte is geweest dat deze gebruikt zouden worden voor de terreuraanslag in Parijs. De aanklagers gingen er wel vanuit dat A. wist dat zijn neef naar Nederland kwam om wapens te kopen.

In onderschept telefoonverkeer communiceerden A. en Asufi over de aanschaf van ‘Clio’s’. Nadien zeiden ze in politieverhoren toe dat het niet om auto’s van Renault was gegaan, maar om softdrugs. Het OM meende dat het om wapens ging, onder andere omdat de vraagprijs voor de Clio’s die Asufi wilde kopen rond de 2500 euro lag – in de buurt van de prijs van een aanvalsgeweer in het criminele milieu.

Vermeende wapenhandelaren

A. voorzag zijn neef van contactgegevens van twee vermeende wapenhandelaren. Maar het OM kan niet aantonen dat het daadwerkelijk om wapenhandelaren ging. Uit politiedossiers blijkt alleen dat het tweetal in het criminele circuit verkeert.

Bij een zitting in april vorig jaar ‘heeft de rechtbank de stoute schoenen aangetrokken’, zei de rechter woensdag. Toen al stelde de rechtbank dat als niet te bewijzen valt dat het om wapenhandelaren gaat, het vrijwel onmogelijk wordt A. te veroordelen. Nader onderzoek van het OM heeft niets opgeleverd. “Vermoedens en aanwijzingen zijn niet genoeg,” erkende de officier van justitie woensdag.

De zaak is te herleiden tot verklaringen van Osama Krayem, een Zweedse Palestijn die actief is geweest voor IS. Hij was op 22 maart 2016 in Brussel met een handlanger op pad met een rugzak vol explosieven richting de metro, maar blies zichzelf uiteindelijk niet op. Hij verklaarde later dat de wapens van de Bataclan afkomstig waren uit Nederland.

In januari 2018 is door de Belgische, Franse en Nederlandse opsporingsautoriteiten een Joint Investigation Team (JIT) gevormd, maar dat heeft geen sluitend bewijs opgeleverd over de herkomst van de wapens.

Salah Abdeslam

De Rotterdamse rechtbank had eerder een verzoek toegewezen van A.’s advocaat om de enige overlevende van het Parijse terreurcommando te horen, de tot levenslang veroordeelde Salah Abdeslam. Hij zou hebben verklaard dat drie verschillende wapenleveranciers bij de aanslag op de Bataclan waren betrokken. Dat verzoek is door A.’s vrijspraak achterhaald.

A. heeft in 2019 enkele maanden in voorlopige hechtenis gezeten. Zijn aanhouding betekende het einde van zijn carrière als jongerenwerker in Amsterdam.