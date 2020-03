Ex-Cidi-directeur Naftaniel wordt coördinator antisemitismebestrijding

Beeld ANP

Het aanstellen van een coördinator antisemitismebestrijding is een van de maatregelen tegen jodenhaat die Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Gert-Jan Segers (CU) in 2019 voorstelden. De Kamerleden wezen daarbij op een onderzoek waarin 80 procent van de Nederlandse Joden aangeeft de inzet van de overheid rondom de bestrijding van het antisemitisme onvoldoende te achten.

Aanspreekpunt

Naftaniel is in zijn nieuwe rol onder meer aanspreekpunt voor alle Joodse Nederlanders en organisaties en moet het probleem van antisemitisme in Nederland helder in kaart brengen. Vervolgens moet hijzelf met voorstellen komen om de problemen te verhelpen.

Momenteel is Naftaniel nog actief als vicevoorzitter van het Centraal Joods Overleg. Het is de bedoeling dat hij eind februari 2021 zijn nieuwe positie inneemt. Niet duidelijk is of dat ten koste gaat van zijn huidige werkzaamheden.