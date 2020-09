Evenement Forum om veiligheidsredenen stilgelegd, Baudet verwijderd

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

In eerste instantie werd gezegd dat Hiddema en Baudet niet meer terug zouden keren, maar later verschenen ze toch weer op het podium. “We hebben het zekere voor onzekere moeten nemen. Het is nog steeds niet duidelijk wat de situatie was. Er was een mogelijke dreiging, maar het lijkt nu rustig,” vertelt Baudet.

Hiddema stelde eerder op de avond dat er bedreigingen van meerdere mensen binnen waren gekomen. “Die hebben ze nog niet kaltgestellt,” zei hij tegen het publiek. De politie meldt nu dat verschillende personen zijn gecontroleerd. “Maar tijdens de controle bleek nergens uit dat zij iets kwaads in de zin hadden. Er is niemand aangehouden en de bijeenkomst is weer hervat.”

De bijeenkomst is in de Parkzaal in Musis Sacrum, in het centrum van Arnhem. Terwijl er een filmpje werd afgespeeld werd Baudet weggetrokken, vermoedelijk door iemand van de beveiliging. Ook Hiddema werd opgeroepen om weg te gaan. “Er was informatie over een situatie die mogelijk bedreigend kon zijn voor Thierry Baudet en Theo Hiddema,” meldt een woordvoerder van Forum.

‘Theo!’

Volgens Dion Mebius, politiek verslaggever van De Volkskrant, vluchtte Baudet de zaal uit en riep daarbij ‘Theo!’. ‘Beveiliging was de hele avond al onrustig, ik stond ernaast,’ twittert de journalist.

Rondom het gebouw stonden maandagavond vijf politieauto’s geparkeerd. ‘We zijn vanwege een verdachte situatie aanwezig rond de Velperbinnensingel in Arnhem. Daarom hangt er een politiehelikopter boven Arnhem,’ twitterde een politiewoordvoerder.

Baudet rent net snel de zaal uit, daartoe gemaand door beveiligers. Roept 'Theo!' Hiddema nu ook weg. Onduidelijk wat er aan de hand is. #FVD — Dion Mebius (@DionMebius) 7 september 2020