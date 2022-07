Even de nandoe uitlaten: welke exotische dieren mag je nog meer thuis houden?

Een baardagame, een vrij tamme hagedis die nu nog is toegestaan als huisdier. Beeld ANP

Voorbijgangers keken vreemd op vrijdagochtend: een reusachtige vogel, die veel weg heeft van een struisvogel, wandelde rustig door de binnenstad. Het bleek om een nandoe te gaan. De politie werd gebeld, maar greep niet in; de eigenaar had de juiste vergunningen en het dier was ingeënt. Mag je exotische dieren dan zomaar thuis houden? Zo simpel is het niet.

Wel een kameel, geen wallaby (meer)

Nog geen maand geleden bracht het kabinet een nieuwe huis- en hobbydierenlijst naar buiten. Hierop staan alle zoogdiersoorten die als huisdier zijn toegestaan, maar deze lijst gaat pas in 2024 in. Als je een huisdier hebt dat nu nog legaal is, maar vanaf 2024 niet meer, mag je het gewoon houden totdat het dier overlijdt. Het aantal toegestane diersoorten wordt steeds kleiner: in 2015 stonden nog zo’n honderd diersoorten op de lijst, nu nog maar dertig.

Dat je een kat, hond, konijn en cavia als huisdier mag houden, ligt voor de hand. Ook boerderijdieren zoals een paard, rund en varken staan op de lijst. Minder voorspelbaar: je mag een kameel als huisdier hebben. Net als een alpaca, een lama en een fret. Een stokstaartje mag niet meer, net als bijvoorbeeld de wallaby (een kleine kangoeroe) die momenteel nog wél als huisdier is toegestaan.

Dierenwelzijn

Natuurlijk mag je niet zomaar een alpaca in de tuin zetten. Voor alle huisdieren geldt dat ze een geschikte ruimte met genoeg bewegingsvrijheid en goede verzorging moeten krijgen. Op de website van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) staan bijna alle huisdieren die (vooralsnog) zijn toegestaan, inclusief uitgebreide uitleg over hoe je ze het beste kan verzorgen.

Zo zijn alpaca's weidedieren: ze hebben dus veel ruimte en gezelschap nodig. Een alpaca in de binnenstad is dus geen goed idee; wel zijn alpaca's, lama's en heel soms zelfs kamelen bijvoorbeeld op zorgboerderijen te vinden.

Hoe beslist het kabinet welke dieren als huisdier mogen? Beschermde diersoorten staan hoe dan ook niet op de lijst, net als dieren die volgens de Wet Natuurbescherming geen huisdier mogen zijn, zoals een leeuw, een tijger of een aap. Verder werd gekeken naar het risico voor dierenwelzijn en het risico voor de mens; sommige dieren kunnen agressief zijn en/of virussen verspreiden. Als een dier gedomesticeerd is – zoals sommige kamelen en alpaca’s – mag het wel op de lijst.

Vogels en reptielen

In de toekomst komen er ook lijsten voor onder meer vogels en reptielen, staat op de website van de RVO. Tot die tijd mag je de meeste van deze dieren hebben, tenzij ze een beschermde diersoort zijn.

Dat betekent dat je inderdaad een nandoe of struisvogel als huisdier mag houden. Ook een uil mag in principe, net als een dwergpapegaai, en jawel: zelfs een pauw. Ook daarvoor geldt dat je niet zomaar één pauw op het balkon mag zetten. Tenzij je de ruimte (en het geld) hebt voor minstens twee pauwen en een terrein van duizenden vierkante meters, kan je beter voor een ander huisdier gaan.

Een woordvoerder van de Dierenambulance had dan ook zijn twijfels over de nandoe in het centrum. “Over het algemeen zijn vogels erg stressgevoelige dieren, dus ik weet niet of het een goed idee is om daarmee door de binnenstad te lopen.”

De Dierenambulance krijgt niet vaak meldingen van illegale huisdieren. Wel komt het ‘zo af en toe’ voor dat er een illegaal dier wordt gevonden. “Bijvoorbeeld een slang die je niet mag hebben; soms dumpen mensen die om er toch vanaf te komen.”

Veel soorten mag je wel thuis houden. Niets houdt je bijvoorbeeld tegen om een reuzenpython in huis te halen – behalve het feit dat deze wel 5 meter lang kan worden en een volwassene kan wurgen. Deze kun je dus beter binnenhouden.

