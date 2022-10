Europol: aantal plofkraken in Europa enorm toegenomen

De Primera winkel aan het Beukenplein was in juli doelwit van een plofkraak. Beeld Michel van Bergen

Volgens een woordvoerder worden de gebruikte explosieven bovendien sterker en gevaarlijker. “Er worden steeds vaker extreem zware explosieven gebruikt, die zelfs gebouwen doen instorten en onschuldige mensen doden.”

Volgens Europol doet deze trend zich voor in veel Europese landen, zoals Duitsland, Zuid-Europa en de Baltische Staten. Goed georganiseerde criminele bendes hebben zich gespecialiseerd in dit soort plofkraken en opereren vaak internationaal. “Het zijn de moderne bankovervallen,” aldus de woordvoerder. Ze zegt dat onschuldige burgers steeds vaker in gevaar worden gebracht en dat de daders uiterst gewetenloos zijn. “Ze zijn niet geïnteresseerd in mensen, ze geven alleen om geld.”

Plofkraken in Amsterdam

Uit een telling van ANP bleek eerder al dat in de eerste negen maanden van dit jaar in Nederland er al meer plofkraken op pinautomaten zijn gepleegd dan in heel 2021. Er waren zeker elf kraken waarbij schade werd gemeld. Vorig jaar ging het nog om minstens tien plofkraken. In Noord-Holland, en met name Amsterdam, was het dit jaar tot nu toe het vaakst raak.

Vooral de zomer was een roerige periode, waarin er verschillende plofkraken plaatsvonden in Amsterdam en telkens veel schade werd aangericht, hoewel er geen slachtoffers vielen. In augustus werden onder andere bij The Harbour Club in Oost en café In the City in het centrum van de stad explosieven tot ontploffing gebracht. Daarnaast waren juwelier Bektas in Noord, de Geldmaat aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West en een geldautomaat aan de Iepenweg in Oost doelwit van een plofkraak. Een maand eerder werd op het Beukenplein in Oost het een waarin een Primerawinkel huist door een plofkraak getroffen.

In september was het opnieuw raak bij een Primera in de Kinkerstraat, en enkele weken terug werd een plofkraak gepleegd op een losstaande geldautomaat in de Foodhallen in West.

De afgelopen jaren leek het aantal plofkraken in Nederlandjuist af te nemen: in 2017 waren er in heel het land 62 plofkraken, in 2018 nog 43, in ‘piekjaar’ 2019 zelfs 72, in 2020 nog 30, in 2021 nog 12. Dat heeft er ook mee te maken dat Nederlandse plofkrakers vooral actief zijn in Duitsland; daar zijn meer geldautomaten en wordt nog veel meer met contant geld betaald. Ook is de strijd tegen plofkrakers daar later van start gegaan.

Halsema

Vanwege de reeks aanslagen en toenemende onveiligheid besloot de Amsterdamse politie twee nieuwe rechercheteams op te zetten. Het eerste team richt zich specifiek op plofkraken op pinautomaten die bedoeld zijn om geld buit te maken. Het tweede team onderzoekt ‘algemene explosies’, die vaak een ander doel dienen, zoals persoonlijke conflicten of het uitvechten van drugsvetes.

Daarnaast zei Burgemeester Halsema in september dat ze graag de bevoegdheid zou hebben om op risicovolle plekken in de stad geldautomaten te weren en verwijderen. Op dit moment kan de gemeente banken hiertoe niet dwingen.

De straffen voor plofkraken in Nederland zijn de laatste jaren fors gestegen, tot wel 4 jaar cel per kraak, en tegen de 10 jaar voor een reeks.

