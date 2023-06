Europese regeringsleiders vergroten druk op Tunesië om vluchtelingendeal

De Italiaanse premier Meloni, voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyden en minister-president Rutte op bezoek bij de Tunesische president Saied. Beeld AP

Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor irreguliere migranten naar de EU. Vanaf de Tunesische kust liggen er al Italiaanse eilanden op circa 70 kilometer afstand. De drie Europese leiders hebben naar eigen zeggen goede gesprekken gevoerd in Tunis en gaan er de komende weken meer werk van maken.

De commissie gaat volgens Von der Leyen het politiek en economisch wankelende Tunesië met meer geld steunen. Er komt bijvoorbeeld meteen ‘budgethulp’ ter waarde van 150 miljoen euro voor de staatskas van het land. Zoals eerder bekend wil de EU daarnaast, zodra er overeenkomsten over zijn gesloten, de Tunesische economie met 900 miljoen bijstaan.

De president van Tunesië, Kais Saied, was niet bij de gezamenlijke persconferentie van Meloni, Rutte en Von der Leyen. Hij uitte kort voor de topontmoeting kritiek op Europese plannen tegen illegale migratie die volgens hem van zijn land een grenswacht voor de EU zouden maken. “De oplossing zal niet ten koste gaan van Tunesië, we kunnen geen bewaker zijn voor hun landen,” zei Saied tijdens een bezoek aan de havenstad Sfax, een van de belangrijkste vertrekpunten voor migranten die Italië per boot willen bereiken.

Discutabele reputatie met mensenrechten

Na terugkeer uit Tunesië zei Rutte zondagavond dat ‘we verder zijn gekomen dan verwacht’. Vrijdag was hij ‘voorzichtig hoopvol’ dat op korte termijn afspraken met Tunesië gemaakt kunnen worden om migratie tegen te gaan.

Met president Saied is gesproken over mensenrechten, zei Rutte. Een deel van de Tweede Kamer heeft er moeite mee afspraken te maken met een land dat de bescherming van mensenrechten niet hoog in het vaandel heeft staan. “Tunesië erkent dat mensenrechten van groot belang zijn,” zei Rutte. “Ook voor hun economische ontwikkeling, zodat bedrijven er blijven investeren.” Voor Europa is het eveneens belangrijk dat Tunesië economisch vooruitgaat, benadrukte Rutte, ‘zodat het land stabiel blijft’.

Amnesty International publiceerde echter in juli 2022 een rapport waarin de mensenrechtenorganisatie stelt dat er sprake is van ‘snel afnemend respect voor de mensenrechten’ onder het bewind van Saied, terwijl de president ‘herhaaldelijk [had] beloofd ervoor te zorgen dat de autoriteiten de mensenrechten respecteren’.

Accepteren uitgezette migranten

Het bezoek van de Europese leiders aan Tunesië ligt in het verlengde van een akkoord over migratie dat deze week op Europees niveau is gemaakt. De kern ervan is dat er strengere migratiecontroles komen aan de buitengrenzen, asielzoekers met kleine kans op een vluchtelingenstatus worden opgesloten en door een versnelde procedure gaan, en een eerlijker verdeling van de overige migranten over de lidstaten.

Migranten mogen met het akkoord ook worden uitgewezen naar landen waar ze ‘een band’ mee hebben. Dit begrip kan door het uitzettende land breed worden geïnterpreteerd: als een migrant (bijvoorbeeld uit Marokko) via een derde land (Tunesië) reisde kan dat worden ingevuld als ‘een band’ met Tunesië. Afspraken met doorreislanden over het accepteren van migranten zijn van belang voor het uitvoeren van het nieuwe EU-akkoord.

Grensexternalisatie

Dit beleid van de Europese Unie wordt grensexternalisatie genoemd: een proces waarbij de bewaking van de buitengrenzen steeds verder van het Europese vaste land wordt uitgevoerd. Afspraken tussen de EU en niet-leden in de Middellandse Zeeregio zijn een voorbeeld hiervan; zo werd in 2016 de Turkijedeal afgesloten. Daarin werd vastgelegd dat Turkije maatregelen zou nemen om te voorkomen dat migranten naar Griekenland reizen en dat het land mensen die waren gevlucht naar Griekenland zou terugnemen. In ruil daarvoor kreeg Turkije 6 miljard euro én zou de EU werken aan reguliere overplaatsing van vluchtelingen in Turkije naar haar grondgebied. Van de overplaatsing van vluchtelingen van Turkije naar de EU is weinig terecht gekomen en tegelijkertijd werden duizenden vluchtelingen opgesloten in Griekse kampen.

Amnesty had direct kritiek op deze afspraak, zij noemt het ‘ruilhandel in personen’ en stelt dat de mensenrechten van migranten in het geding zijn. Ook waarschuwde ze ervoor dat deze afspraak als blauwdruk zou dienen voor deals met andere autoritaire landen waar mensenrechten niet zijn gewaarborgd.

Migratie-experts Leo Lucassen en Henk van Houten wijzen in hun boek Voorbij fort Europa er op dat de Europese Unie zich chantabel maakt voor ‘discutabele regimes’ door migratiecontrole aan hen over te hemelen. Daarnaast leiden de maatregelen die de EU neemt om migratie te stoppen – hekken, muren, migratiedeals – ertoe dat irreguliere migratie, via onder meer de door de EU verfoeide mensensmokkelaars, groeit.

