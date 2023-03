Europese Commissie: jonge bestuurder mag straks geen druppel alcohol meer drinken

Het aantal verkeersdoden is de afgelopen twintig jaar sterk afgenomen, maar vorig jaar vielen er toch meer dan 20.000 doden op de wegen in de EU. Beeld ANP

Nu is in Nederland voor beginnende rijders een hoeveelheid van 0,2 promille alcohol in het bloed nog toegestaan. Mannen bereiken dat na één glas bier of wijn, vrouwen vaak al eerder. Bij ervaren bestuurders mag het 0,5 promille zijn.

De maatregel is noodzakelijk omdat jonge bestuurders slechts 8 procent van alle automobilisten vertegenwoordigen, maar toch betrokken zijn bij 2 op de 5 dodelijke aanrijdingen, zo rapporteert de Commissie. Jonger betekent hier: jonger dan dertig jaar.

Straffeloosheid

Het dagelijks bestuur van de EU wil ook iets doen tegen het onbestraft blijven van ernstige verkeersovertredingen in het buitenland. Europese regels hebben er al toe bijgedragen dat ‘niet-ingezeten’ verkeersovertreders niet meer anoniem blijven. Desalniettemin werd in 2019 nog steeds ongeveer 40 procent van de grensoverschrijdende delicten ‘straffeloos’ gepleegd, meestal omdat de betaling van de boete niet werd afgedwongen.

Als het aan de Commissie ligt, kan een bestuurder die in het buitenland zijn rijbewijs verliest vanwege een ernstige verkeersovertreding niet in eigen land weer een nieuw rijbewijs aanvragen. Nu kan dat meestal nog wel, omdat de verschillende landen verschillende wetgeving hebben. Straks geldt dus: ergens ingetrokken, in alle 27 lidstaten ingetrokken.

Meer doden op de weg

Het aantal verkeersdoden is de afgelopen twintig jaar sterk afgenomen, maar vorig jaar vielen er toch meer dan 20.000 doden op de wegen in de EU. De meeste slachtoffers waren voetgangers, fietsers en gebruikers van scooters en motorfietsen, aldus de Commissie. De meeste ‘daders’ waren automobilisten. De Europese ambitie is om in 2050 nul dodelijke slachtoffers te hebben.

Verder zou het rijbewijs gedigitaliseerd moeten worden, als het aan de Commissie ligt. Dan heeft de drager het gewoon bij zich op zijn telefoon, zoals je ook treinkaartjes of vliegtickets op je telefoon bewaart. Niemand kan dan nog met het smoesje aankomen dat je je rijbewijs thuis hebt laten liggen.

En verlenging zou online kunnen plaatsvinden, in plaats van dat je naar het gemeentehuis moet. Automobilisten mogen daarnaast wel een traditioneel rijbewijs op zak houden, als ze dat makkelijker vinden – zolang je het maar kunt tonen. Nu kom je er vaak nog met een waarschuwing van af.

De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door de 27 lidstaten en het Europees Parlement.