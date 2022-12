Eurocommissaris: ‘Nederland moet niet klagen over migratie’

Vicevoorzitter Margaritis Schinas van de Europese Commissie. Beeld ANP / EPA

Vrij verkeer van personen vormt ‘het hart’ van de Europese Unie, zegt Schinas, waaraan niet mag worden getornd. Sterker nog: volgens de commissie zal Europa arbeidsmigranten van buiten de EU hard nodig hebben. De Europese Commissie kijkt daarom ook nadrukkelijk naar migranten uit bijvoorbeeld Afrikaanse landen.

In politiek Den Haag klinkt de roep om arbeidsmigratie uit landen als Polen, Bulgarije en Roemenië aan banden te leggen. Migranten worden vaak door malafide uitzendbureaus naar Nederland gehaald, krijgen te weinig betaald en worden onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei vorige maand in een interview met Het Parool dat hij wil dat arbeidsmigratie gereguleerd wordt, door afspraken te maken in Brussel of met afspraken tussen landen onderling. Schinas ziet daar niets in. “Ik geloof geen moment dat vrij verkeer van mensen binnen de EU iets slechts is.”

Als Nederland vrij verkeer van mensen aan banden wil leggen, waarschuwt de Eurocommissaris, begeeft het zich op ‘een gladde weg’. “Dan zegt het andere land: dan hoeven wij jullie exportproducten niet meer. Zonder vrij verkeer is er geen vrije markt. En de kracht van de EU is onze vrije markt.”

Geen rocketscience

Maar de EU alleen zal in de toekomst niet genoeg zijn, zo stelt Schinas. De arbeidsmarkt in de hele EU krimpt. In 2070 is nog maar 55 procent van de inwoners in de arbeidzame leeftijd, stelt de Europese Commissie. “Iedereen ziet dat aankomen. Het is geen rocketscience, we moeten toe naar een vorm van legale migratie.” Schinas zou daarvoor graag ‘meer politieke ruggensteun uit EU-hoofdsteden’ krijgen. “Kijk naar Duitsland: daar is geen discussie over mínder migratie, daar willen ze juist méér.”

Nu heeft de EU een ‘blue card’, naar het voorbeeld van de ‘green card’ waarmee mensen legaal in de Verenigde Staten kunnen wonen en werken, maar die speciale verblijfsvergunning bestaat alleen voor mensen met ‘specifieke vaardigheden’. “We hebben veel meer mensen nodig,” aldus Schinas. De EU probeert met Marokko, Tunesië en Egypte al afspraken te maken over arbeidsmigratie in sectoren waar in de EU een tekort aan is, zoals gezondheidszorg.