EU-hof: meetmethode van stoffen in filtersigaret is geldig

De rechtbank in Rotterdam had de hoogste Europese rechter om duidelijkheid gevraagd in een zaak die de Stichting Rookpreventie Jeugd, de gemeente Amsterdam en een aantal gezondheidsorganisaties daar hadden aangespannen.

Volgens hen krijgt een roker door de ISO-methode meer gevaarlijke stoffen binnen dan wordt gemeten. Ze eisen een andere, nauwkeurige manier van meten. Ook de Nederlandse rechters hebben ‘ernstige twijfel’ of de manier waarop het teer-, nicotine- en koolmonoxidegehalte wordt gemeten, wel overeenkomt met wat een roker daadwerkelijk aan stoffen binnenkrijgt.

Volgens het EU-hof verwijst de Europese richtlijn ‘dwingend naar deze ISO-normen en wordt geen enkele andere meetmethode genoemd.’ De rechter stelt alleen vast dat de ISO-methode niet in het Europees Publicatieblad is bekendgemaakt aan het publiek, zodat burgers niet kunnen weten hoe de maximumniveaus van de stoffen worden bepaald.

Schadelijke stoffen

Volgens de klagers, die zich onder meer baseren op een studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit 2018, zouden sigaretten in Nederland de drempelwaarden voor schadelijke stoffen overschrijden. In het filter van de sjoemelsigaret zitten namelijk gaatjes die bij het roken worden afgeknepen door de vingers of de lippen. Bij de machine die wordt gebruikt voor de huidige meetmethode blijven die gaatjes vrij. Daardoor wordt schone lucht aangezogen en vallen de waardes lager uit.

De omstreden ISO-methode kreeg eind 2019 landelijke bekendheid door een tv-uitzending van Arjen Lubach. Hij riep de nieuwe Eurocommissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides in een tweet op de volgens hem betere Canadian Intense-methode in te voeren en vroeg kijkers haar te gaan volgen om haar aandacht voor het onderwerp te trekken. In de kortste keren joeg de campagne het aantal volgers van de Cypriotische commissaris met meer dan 23.000 op.

‘Beperkte interesse’

Een woordvoerster van de Europese Commissie zei dat de omstreden ISO-meting op verzoek van Nederland meerdere keren is besproken met de andere EU-lidstaten maar dat er ‘beperkte interesse’ voor was. Ze benadrukte ook dat consumenten niet moeten worden misleid door ze de indruk te geven dat een andere meetmethode de veiligheid verbetert van tabaksproducten.

Het EU-hof legt de zaak weer bij de Nederlandse rechter.