Estafettevrouwen prolongeren Europese titel 4x400 meter indoor

Cathelijn Peeters en Femke Bol in actie tijdens de finale van de 4x400 meter estafette op de EK indoor in Istanbul. Beeld REUTERS

De Italiaanse ploeg won met bijna 3 seconden achterstand het zilver, het Poolse viertal pakte het brons.

Het Nederlandse kwartet liep de hele race aan de leiding. Startloper Klaver profiteerde optimaal van de gunstige buitenbaan 6 en kwam als eerste door. Saalberg en Peeters hielden de eerste positie knap vast, waarna Bol het met een superieure versnelling afmaakte. Ze klokte 49,58 als splittijd.

Voor Bol was het haar tweede titel van dit toernooi en haar vierde Europese indoorgoud in totaal. Ze is nu Elly van Hulst gepasseerd op de eeuwige ranglijst van Nederlandse atletes. Van Hulst won drie keer goud op de 3000 meter. Nelli Cooman voert de lijst aan met zes gouden plakken.

De estafettevrouwen vierden vorig jaar ook al successen op de 4x400 met zilver bij de WK indoor en goud op de EK in München. Beide keren liepen Bol, Klaver en Saalberg ook mee. Het ging door een foute wissel wel mis bij de WK in Eugene. Niettemin werden de atletes van de estafette gekozen tot Sportploeg van het Jaar.