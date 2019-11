Essent koopt energieaanbieder Vandebron

Een laadstation van Vandebron. Beeld ANP

Volgens topman Matthijs Guichelaar van Vandebron was voor verdere groei een sterke partner nodig. “We willen de overstap naar duurzame energie voor iedereen aantrekkelijk maken. Hiervoor is schaal nodig die we alleen niet kunnen realiseren.” Door samen te gaan met Essent kan Vandebron zijn klanten ook zaken als zonnepanelen en energiebesparingstools aanbieden.

Bij Vandebron werken ongeveer driehonderd mensen. Voor hen verandert niets.

Het in 2014 opgerichte Vandebron heeft ruim tweehonderd energiebronnen, vaak boeren met een windmolen of zonnepanelen, en meer dan 200.000 klanten verbonden. Essent, dat geen eigen energiecentrales heeft, levert stroom en gas aan ruim 2,5 miljoen klanten in Nederland. Het bedrijf is onderdeel van energiereus E.ON, die in verschillende Europese landen zo’n 50 miljoen klanten heeft.