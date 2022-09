Essent al week onbereikbaar: ‘We hebben nu geen inzage in ons gebruik’

Beeld ANP

De storing gaat verder dan alleen het klantencontact. De verbruiksmanagerapp werkt niet goed en klanten twijfelen aan de rekeningen die zij krijgen. “Nu we geen inzage hebben in ons verbruik en het verwachte termijnbedrag, komen we mogelijk in de problemen,” zegt de Helmondse Jessica Wessels, die al jaren klant is. “Het stelt me niet gerust voor de winter, met alles wat eraan komt.”

Juist in deze tijd moet een energieleverancier bereikbaar zijn, vindt de Consumentenbond. “Sowieso hebben bedrijven de plicht om bereikbaar te zijn voor hun klanten,” zegt woordvoerder Joyce Donat. “Een storing kan voorkomen, maar een week is wel heel lang.”

Failliet? Gehackt?

Online gonst het van de geruchten onder bezorgde klanten. Is het bedrijf failliet? Of is het gehackt? Zeker niet, verzekert een woordvoerder van Essent, waar in ongeveer 2 miljoen mensen klant zijn. Er is volgens haar sprake van een hele grote IT-storing. Medewerkers kunnen onder meer klantgegevens niet inzien. Daarom kunnen mensen telefonisch niet geholpen worden. Ze verzekert dat er langzaam steeds weer wat diensten worden opgestart. “De apps werken weer, zodat mensen online hun gegevens kunnen inzien. En de chatbot op onze site doet het weer.”

De Consumentenbond heeft Essent via sociale media ‘vriendelijk gewezen’ op de problemen, maar denkt na over verdere stappen. Een van de opties die wordt overwogen is een stap naar de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die kan het bedrijf in een uiterst geval dwingen om maatregelen te nemen.

