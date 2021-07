Ernstig auto-ongeval bij Weesp, 4 twintigers naar ziekenhuis

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een eenzijdig ongeval. Rond 18:25 raakte het voertuig door een nog onbekende oorzaak van de weg en kwam het tot stilstand tegen een boom, aldus de woordvoerder.

Na het ongeluk zijn verschillende hulpdiensten ter plaatse gekomen. Ook werd een traumahelikopter ingezet om één of meerdere gewonden naar het ziekenhuis te vervoeren.

De politie onderzoekt op dit moment wat er is gebeurd. De betreffende weg is in beide richtingen afgesloten.