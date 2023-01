Erik ten Hag verbetert record Sir Alex Ferguson: ‘Zijn aanpak lijkt dé methode om trofeeëndroogte te stoppen’

Erik ten Hag. Beeld Oli SCARFF/AFP

“We moesten de halve finale bereiken en dat hebben we gedaan,” zo klonk gisteravond de nuchtere analyse van Ten Hag. Uiteraard, The Red Devils waren aan hun stand verplicht om Charlton Athletic – van het derde niveau in Engeland – in eigen huis aan de kant te schuiven, maar de 3-0 zege tegen een B-elftal was toch weer een bevestiging van de vorm waarin Manchester United verkeert. Acht keer op rij werd er gewonnen, van de laatste twaalf wedstrijden werden er maar liefst elf gewonnen en Ten Hag is nu ook nog eens de manager die als snelste twintig overwinningen op zijn naam heeft staan bij Manchester United. Een verbetering van het record van Sir Alex Ferguson.

“We hadden het nog eerder af kunnen maken, maar ik moet mijn team een compliment geven,” zei Ten Hag na het duel met Charlton Athletic. “Het eerste halfuur was ik blij, maar ik was minder blij met de gemiste kansen. We moeten echt effectiever zijn voor het doel. Nu moesten we tot het einde door blijven vechten, al creëerden zij eigenlijk geen kansen. Dit is nu de derde 3-0 zege na het WK en we blijven onszelf verbeteren.”

Frivoliteit

The Mirror had speciale aandacht voor de fraaie openingsgoal van voormalig Ajax-speler Antony: “De aankoop van de Nederlandse coach heeft nu twee wedstrijden op rij gescoord en brengt Manchester United de frivoliteit die zo lang gemist werd. Het was een goal uit het Antony-boekje, of uit het Arjen Robben-boekje.”

Halvefinalisten League Cuptoernooi:

Manchester United

Newcastle United

Nottingham Forest/Wolverhampton Wanderers

Southampton/Manchester City

Het is wel duidelijk: Manchester United lijkt klaar voor de derby van zaterdag tegen Manchester City (13.30 uur), zo zag men ook bij Sky Sports. ‘Fans van Manchester United zullen zaterdag hebben omcirkeld in hun agenda's nu de opleving onder Ten Hag steeds sneller gaat. Het is misschien voorbarig, ook omdat Manchester City nog altijd in het League Cuptoernooi zit, maar je zou zomaar een wedje kunnen zetten op de League Cupwinst van Manchester United.’

No-nonsenseaanpak

Volgens hetzelfde medium is Ten Hag dé reden voor de heropleving van The Red Devils: ‘Acht overwinningen op rij, negen zeges op rij op Old Trafford, de ploeg doet onverwachts mee in de titelrace en Manchester United is ook nog altijd actief in drie bekercompetities (League Cup, FA Cup, Europa League, red.). Ten Hag won met Ajax zes prijzen en de winst van de League Cup in zijn debuutseizoen zou een prestatie zijn die niet onderschat mag worden. Pep Guardiola begon bij Manchester City ook met winst van de League Cup en kijk eens wat hij daarna nog won. Zilverwerk op Wembley zou de bekroning zijn op de indrukwekkende vooruitgang met een winstpercentage van 74 procent, beter dan het winstpercentage van Guardiola na hetzelfde aantal wedstrijden (27) bij Manchester City. Er is nog een lange weg te gaan, maar de no-nonsenseaanpak van Ten Hag lijkt dé methode om een einde te maken aan de trofeeëndroogte die al zes jaar duurt op Old Trafford.’