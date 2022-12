Eric van der Burg over crisisjaar 2022: ‘Als ik één probleem oplos, komen er weer twee bij’

Staatssecretaris Eric van der Burg: ‘De opvangcrisis, die heeft me wel erg opgeslokt.’ Beeld ROBIN UTRECHT

Op de Plaza de la Candelaria, in het Zuid-Spaanse Cádiz, hangen de bomen vol met sinaasappels en zingt Eric van der Burg ‘De nacht is mijn leven’ van André Hazes.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie is er voor een conferentie over migratie met ministers uit 57 Europese en Afrikaanse landen. En tussen de gesprekken en formaliteiten door zingt hij soms een liedje. Misschien om het luchtiger te maken, al gebeurt het vaak spontaan – getriggerd door een woord of voorval. Ramses Shaffy (‘Mens, durf te leven’) en de musical Les Misérables zitten in zijn repertoire, maar ook alles van Abba.

Zijn medewerkers zijn het van hem gewend. Maar in de zomermaanden hoorden zij Van der Burg zelden zingen. Laat staan lachen. Toen honderden asielzoekers wekenlang buiten de poort van aanmeldcentrum Ter Apel sliepen, werd de VVD’er met de guitige ogen boven rode appelwangen stil.

Enerverend

“De opvangcrisis, die heeft me wel erg opgeslokt,” geeft hij toe. “Ik ben toen te veel uitvoeringsorgaan van het COA geworden in plaats van dat COA een uitvoeringsorgaan van mij is. Het is echt niet de bedoeling dat de staatssecretaris samen met zijn ambtenaren de hele dag aan het bellen is om opvangplekken te regelen.”

Bijna exact een jaar geleden, op 21 december 2021, kreeg Van der Burg zelf een telefoontje van Mark Rutte. Van der Burg houdt een gebalde vuist aan zijn oor. ‘Hoi, met Mark. Vanaf 10 januari ben jij staatssecretaris van Justitie.’ “Letterlijk hè? Het gesprek duurde nog geen minuut.”

Het is een mededeling, een vraag wordt niet gesteld. Hij vergelijkt het met een koninklijke onderscheiding. “Als iemand een lintje krijgt, weet je ook vooraf al dat ie niet wordt geweigerd. Asiel en migratie past wel bij mij. Ik hou wel van moeilijk.”

En moeilijk wordt het, al zou Van der Burg zelf ‘enerverend’ kiezen als hij op 2022 een label moet plakken. Bij zijn aantreden slaken veel mensen een zucht van verlichting. Zijn voorganger Ankie Broekers-Knol had zich niet geliefd gemaakt. Nu kwam er een ‘linkse VVD’er’ op die post terecht, die in zowat elk Kamerdebat wordt herinnerd aan dat ene citaat dat Het Parool in 2017 optekende: “Hoe meer asielzoekers, hoe beter.” Het maakt hem bij zijn eigen partij niet populair.

Zijn jongste zoon (29), een ‘rechtervleugel VVD’er’, grapte dat Rutte IV met de toetreding van zijn vader een vijfpartijencoalitie was geworden. “Hij zei: er zit nu ook een GroenLinkser in.” Van der Burg kan er smakelijk om lachen.

Dan weer serieus, over het moment dat de crisis in de asielopvang verhevigt. “De eerste keer kreeg ik telefoon: we krijgen ze vannacht niet allemaal naar binnen.” ‘We’ is opvangorganisatie COA, ‘ze’ de asielzoekers voor de poort bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Van der Burg slaat aan het bellen, kan gemeente X of Y nog wat doen? Vaak is het antwoord ‘nee’. Hen dwingen kan hij niet. “Burgemeesters wilden best een colaatje met me drinken, maar ik had geen machtsmiddel. Dan had ik kunnen zeggen: ‘Ben je helemaal besodemieterd, je gaat het gewoon doen’. Punt.”

Legally Blonde

Toch zegt Van der Burg ‘geen moment’ moedeloos te zijn geweest. “Wel teleurgesteld.” En er is frustratie dat het niet lukt. “Omdat je denkt: ‘Halló! Jij hebt gewoon vierhonderd lege plekken en wij hebben driehonderd mensen in het gras slapen.’ Maar die bedden kregen wij niet.”

Dat soort telefoontjes hangt hij soms vloekend op – al benadrukt hij dat dat ná het verbreken van de verbinding gebeurt. Dan wordt hij ‘gevoed door boosheid’. Soms wordt dat zichtbaar, zoals die keer dat hij Denk-Kamerlid Farid Azarkan de mantel uitveegt tijdens een Kamerdebat. Die wil dat asielopvang eerlijker over het land wordt verdeeld, en dat grote steden meer doen dan dorpen. Van der Burg reageert getergd: dan moet Rotterdam, waar Denk net was toegetreden in het stadsbestuur, dus veel meer doen.

“Toen sprak ik het uit. Maar ik heb wel vaker in debatten gedacht: mooie woorden, maar als ik jouw partijgenoot bel, zegt-ie ook nee.” Wat hij dan denkt, ‘wil ik niet in de krant’. “Maar het stimuleert me om door te gaan.”

Maandenlang wordt er elke dag een paar uur crisisoverleg gevoerd. Vanaf het moment dat hij ‘s ochtends vroeg in zijn dienstauto stapt, tot het moment dat hij ‘s avonds laat – ‘mijn record is half 4 ’s nachts’ – weer thuis in Amsterdam-Noord wordt afgezet. Hoe is de situatie op het veld voor het aanmeldcentrum? Wat is de verwachting voor die nacht?

Guilty pleasures helpen Van der Burg in die hectische periode te ontspannen. Hij kijkt graag de Amerikaanse misdaadserie NCIS en ‘domme filmpjes’ op Facebook. Zijn algoritme schotelt hem sportbloopers voor en scènes uit een van zijn lievelingsfilms: Legally Blonde. In die comedy uit 2001 neemt rechtenstudent Elle Woods (gespeeld door Reese Witherspoon) uiteindelijk alle vooroordelen over ‘domme blondjes’ weg. “Het is misschien té erg om te noemen en ik krijg er vast voor op mijn lazer. Maar het is een heel feministische film.”

De overleggen gaan zeven dagen per week door. “Soms heb je in een weekend maar twee of drie telefonische afspraken. Dat valt best mee. Maar het zit in je hoofd, je moet telkens op de klok kijken. Kunt je telefoon niet even wegleggen.”

In die tijd krijgt hij een opdracht van premier Rutte. “Mark zei: en nu ben jij vandaag vrij.” Maar een half uur later krijgt hij een appje: er is ‘gedoe’ in Ter Apel, Van der Burgs hoogste ambtenaar en justitieminister Dilan Yeşilgöz overwegen naar het Groningse aanmeldcentrum af te reizen. Maar Van der Burg wil daar zélf heen. “Als er problemen zijn op het schip, gaat de kapitein niet in zijn kajuit liggen. Ik heb Mark gebeld: ‘Sorry, mislukt’.”

Kerstvakantie

Van der Burg is ‘een echte workaholic’. “Het grootste probleem zit bij mezelf.” Plan nou gewoon minder werkbezoeken, hoort hij wel eens. Maar als wethouder in Amsterdam merkt hij hoe fijn het is als ‘zij uit Den Haag’ op bezoek komen. “Minder werkbezoeken past niet bij me. Maar als ik op werkbezoek ga, moeten daar ambtenaren voor aan de slag. Ik doe mijn medewerkers ook wat aan hè? Ik vraag veel te veel.”

Zo dreigt hij de kerstvakantie van ambtenaren in te trekken als bepaalde zaken dan nog niet geregeld zijn. Zijn naaste medewerkers hebben hem toen ‘gecorrigeerd’. Voor sinterklaas geeft Van der Burg hun een chocoladeletter en schrijft een gedicht. Zelf heeft hij op pakjesavond een overleg op zijn ministerie.

In de zomer gaat er ook een streep door zijn vakantie. Op weg naar Portugal wordt hij in de auto al zo vaak gebeld dat hij rechtsomkeert maakt. “Het kon echt niet, deze zomer. Ik hou niet van lange vakanties, maar dit jaar heb ik voor het eerst echt last gehad dat ik helemaal geen vakantie had.”

Hoe zich dat uit? “Ik ging minder bewegen en meer snoepen. Ik rook niet, drink niet en gebruik geen drugs. Mijn energiebron is suiker. Dan schakel ik ook over van cola-light naar gewone cola.” In het regeringstoestel naar Cádiz graait Van der Burgs hand ook als vanzelf in het schaaltje winegums en drop. Zijn woordvoerder weet nog net het laatste schoolkrijtje te bemachtigen.

Het zijn meteen zijn goede voornemens voor 2023: minder snoepen en meer bewegen. Van der Burg loopt graag hard en wandelt veel. Beetje competitief ook: elke dag moeten liefst 12.500 stappen worden gezet.

Druipende wollen mantel

Oók in Cádiz. Na het galadiner met ministers, aangeboden door de Spaanse gastheer, gaat hij lopend terug naar het hotel. Maar storm Efraín maakt het weer uitzonderlijk voor Zuid-Spanje. Van der Burg komt in horizontale slagregens door westenwind van orkaankracht terecht. Bij miezerregen eerder op de dag had hij Maggie MacNeals ‘Terug naar de kust’ nog ingezet: “Mist en ré-gen, westenwind!”

Pas na een uur komt hij aan in het hotel, met een druipende wollen mantel en doorweekte leren schoenen waarvan de veters niet meer los willen. De volgende dag moet de staatssecretaris op zijn hardloopschoenen naar de ministeriële conferentie – Van der Burg mag zich minister noemen zodra hij een voet buiten de Nederlandse grens zet.

Op de conferentie gaat het voor Van der Burg over terugsturen van afgewezen asielzoekers en hoe Europa grip kan krijgen op de migratiestroom, die voor een groot deel uit Afrikaanse landen komt. Cádiz is ook geen toevallig gekozen locatie. Marokko ligt er letterlijk om de hoek, aan de overkant van de Straat van Gibraltar.

Hoewel Van der Burg ook met ministers uit landen als Nigeria, Senegal en Niger spreekt, is zijn ‘veruit belangrijkste afspraak’ in Cádiz met Marokko. Marokkanen hebben zelden recht op asiel in Nederland, maar terugsturen van afgewezen asielzoekers lag lange tijd ingewikkeld. Als het seintje komt dat de Marokkaanse delegatie klaarzit, wordt een onderonsje met een ander Afrikaans land snel afgerond.

Van der Burg wordt hartelijk begroet door zijn breedlachende Marokkaanse collega-minister Younes Sekkouri. De verhoudingen zijn duidelijk verbeterd, sinds Broekers-Knol in 2019 niet welkom was in Marokko om over terugkeer te praten. Dat is ook zichtbaar: dit jaar zijn er 21 Marokkanen gedwongen teruggestuurd naar het land. “Dat is meer dan in de afgelopen vier jaar bij elkaar.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Eric van der Burg (@stasjenv) op 19 Dec 2022 om 8:48 PST

Een Nederlandse delegatie ging begin december week naar hoofdstad Rabat, Van der Burg sprak de week erop zijn Marokkaanse collega in Cádiz en deze week bezoekt een Marokkaanse delegatie Nederland. Er is goede hoop dat Van der Burg komend jaar zélf naar Rabat kan om het gesprek voort te zetten.

Het zou een welkom succesje zijn. Het afgelopen jaar gaan de dingen meestal niet zoals Van der Burg het zelf heeft bedacht. Er gaat een streep door zijn plan voor een extra aanmeldcentrum in Bant, in de Noordoostpolder. Zijn er na een asieldeal eindelijk meer opvangbedden bijgekomen waardoor er in Ter Apel vanaf september niemand meer buiten slaapt, lukt het hem niet om steun te krijgen voor de spreidingswet. Hij mist deadline na deadline omdat zijn eigen partij dwarsligt. “Het lag buitengewoon ingewikkeld door de verplichtende component.”

Ontladingsmoment

Gemeenten die asielopvang weigeren, kunnen met de wet uiteindelijk worden gedwongen. Er ontstaat zelfs een crisissfeer. “Ik heb wel gedacht: er komt geen kabinetscrisis, omdat alle vier de partijen wel beseffen hoe zwaar dat zou zijn in deze tijd van oorlog, inflatie, hoge energieprijzen. Dit is toch het moment dat je als kabinet niet alleen daadkrachtig moet zijn, maar ook daadkracht moet hebben. Een demissionair kabinet heeft dat niet.”

Of het pijnlijk is dat uitgerekend zijn eigen partij het hem zo moeilijk maakt, wil Van der Burg niet zeggen. “Maar het VVD-congres was wel echt een ontladingsmoment.” Toen bleek 77 procent van de VVD-leden zich achter die wet te scharen.

Wel eist de VVD van partijleider Rutte dat de instroom aan banden wordt gelegd. De staatssecretaris probeert nu te leren van andere landen, die aan dezelfde verdragen zijn gehouden, maar minder asielaanvragen inwilligen. Al weet Van der Burg dat instroombeperking lastig wordt. “We kunnen nu iedereen gaan afwijzen, maar dan kent de rechter die afgewezen aanvragen weer toe.”

Begin deze maand zet een uitspraak van de rechter ook ‘een belangrijk onderdeel’ van de eerder gesloten asieldeal op losse schroeven. De nareizigersregeling, waardoor asielzoekers met een verblijfsvergunning langer moeten wachten op gezinshereniging, wordt in één zaak van tafel geveegd. Van der Burg zucht. “Had je één probleem opgelost, waren er twee bijgekomen. Dat was eigenlijk het hele jaar wel zo.”

Daardoor komt hij pas in de laatste maand van het jaar eindelijk toe aan het buitenlandse deel van zijn portefeuille. “Dat is óók belangrijk. Asiel is instroom, opvang én uitstroom. Maar ik ben vooral bezig geweest met opvang.”

De conferentie in Cádiz is nuttig, er zijn afspraken gemaakt voor vervolgoverleg. Van der Burg gaat binnenkort naar Niger, heeft een uitnodiging van Senegal op zak en misschien wel Marokko in het verschiet. In het taxibusje naar het vliegveld mogen de meereizende ambtenaren ieder een liedje kiezen. Van der Burg zoekt de nummers in de Spotify-app op zijn telefoon en verontschuldigt zich dat hij geen speakers heeft meegenomen. Zelf kiest hij ‘Gimme, Gimme, Gimme’ van Abba. En zingt mee.