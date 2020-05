Eric van der Burg informateur in Zandvoort

De boulevard langs het Zandvoortse strand. Beeld ANP

Van der Burg voert deze week de eerste gesprekken met de voorzitters van de raadsfracties, de burgemeester en de drie wethouders die vorige week hun vertrek aankondigden.

De inzet van de gesprekken is een nieuwe coalitie, zegt fractievoorzitter Peter Kramer van de Ouderen Partij Zandvoort (OPZ), met vier zetels de grootste in de raad. Hij heeft er alle vertrouwen in dat Van der Burg met ‘de best mogelijke oplossing komt’. “Hij is een bestuurlijke zwaargewicht die eerder formateur was in Zaanstad en Vlaardingen.”

De OPZ vormde een coalitie met VVD en CDA, maar het college struikelde over het dossier van de nieuwe toegangsweg naar het circuit van Zandvoort. Deze werd op kosten van de gemeente aangelegd. De raad kwam er later achter dat de weg niet alleen was bedoeld voor calamiteiten, maar ook op drukke dagen mocht worden gebruikt.

Een poging om dit met een raadsbesluit te verhinderen, werd door de wethouders opgevat als een motie van wantrouwen. College en raad hielden de poot stijf, met de huidige crisis als resultaat.

De 55-jarige Van der Burg zit tegenwoordig in de Eerste Kamer voor de VVD. Ook is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Floriade in Almere.