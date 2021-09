Erg droge september maakt plaats voor typisch herfstweer

Een droge september maakt plaats voor typisch herfstweer met veel buien, wind en onweer. Beeld ANP

Zijn we qua weer een beetje verwend deze september? Absoluut, zegt meteoroloog Rico Schröder van Weeronline. “En nu wordt het weer een herfst zoals we hem kennen.”

Hoewel we een relatief natte zomer hadden in juli en augustus, droogde Nederland september weer een beetje op, aldus Schröder. Vooral in het westen van het land kwam het millimeterpeil niet boven de 10, terwijl daar normaal de meeste regen valt. “Gemiddeld zal er met komende dagen erbij opgeteld in september zo’n 25 millimeter neerslag zijn gevallen; normaal is dat in de negende maand van het jaar rond de 75 millimeter.”

Buien, onweer, wind

De aangename septembermaand kreeg dinsdag nog een staartje met veel zonuren en een temperatuur van tussen de 16 en 18 graden, maar de rest van de week staat er voor het jaargetijde weer ‘normaal weer’ op de planning, aldus Schröder. “Buien, kans op onweer, kans op windstoten: wisselvallig, maar niets verrassends voor nu.”

Ondanks de wisselvalligheid zet de echte kou nog niet in en blijft de temperatuur schommelen tussen de 16 en 18 graden. Net als in september is dat iets bovengemiddeld: normaal is het in september 14,7 graden, nu lag dat rond de 16 graden celsius.