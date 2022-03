Er zijn niet genoeg leerkrachten voor alle nieuwkomers: ‘Misschien zijn er gevluchte leraren die kunnen helpen’

Gevluchte kinderen uit Oekraïne krijgen Nederlandse taal op basisschool De Wegwijzer in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland. Beeld ANP

Of een kind nu net als expat geland is op Schiphol of gevlucht is uit bijvoorbeeld Afghanistan of Oekraïne: kinderen van 5 tot 18 jaar zijn in Nederland leerplichtig.

Dat betekent dat er snel – het liefst een dag na aankomst al – een plek wordt gevonden op een school. Maar doordat de reguliere instroom nieuwkomers door de coronaversoepelingen in korte tijd flink op gang is gekomen en daar nu ook nog gevluchte Oekraïners bij komen, is het een uitdaging van jewelste om alle kinderen van onderwijs te voorzien in Amsterdam.

Alleen leraren missen

Er zijn genoeg financiële middelen, er is huisvesting, maar er zijn niet genoeg leerkrachten, zegt directeur Janneke Wormhoudt van de Bataviaschool in Oost. De stad komt volgens de recentste cijfers 563 fulltime docenten tekort.

Normaal gesproken vangt Amsterdam zo’n 600 nieuwkomerskinderen per jaar op. Dat wordt gereguleerd via het Centraal Meldpunt Nieuwkomers, een initiatief van de gezamenlijke schoolbesturen in Amsterdam en onderwijsadviseur ABC.

Nu komt daar dus behalve de extra coronastroom ook de recente Oekraïnestroom bij. Gisteren werd bekend dat Amsterdam zich voorbereidt op de komst van grote groepen Oekraïense vluchtelingen. Een kleine duizend hotelbedden zijn deze week al gereed gemaakt.

Wachtlijst

Exacte cijfers ontbreken nog, maar zeker is dat kinderen op een wachtlijst terechtkomen voor ze in een nieuwkomersklas geplaatst kunnen worden. “Op de wachtlijst wordt geen onderscheid gemaakt tussen expats of gevluchte nieuwkomers,” zegt Arnold Jonk van schoolbestuur Staij.

De negen klassen van de Bataviaschool zijn volledig gewijd aan nieuwkomers en zitten vol. Kinderen blijven er maximaal een jaar om de Nederlandse taal te leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven en gaan dan naar een reguliere basisschool. ‘Even’ een extra klas opzetten is niet mogelijk, legt directeur Wormhoudt uit. “Toen ik rond de kerst merkte dat de stroom enorm toenam ben ik een gewone sollicitatieprocedure gestart om van acht naar negen klassen te gaan. Het is ons gelukt om een leerkracht van buiten de stad te vinden. Daar heb ik veel tijd en moeite in gestoken, maar deze stroom is acuut. Er is al een tekort aan leerkrachten in de stad. Leraren vinden voor nog meer nieuwkomers is eigenlijk onmogelijk.”

Gevluchte leerkrachten

Komende week overlegt het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) over hoe ze de aanhoudende stroom kinderen van onderwijs gaan voorzien.

Een oplossing is om gevluchte leerkrachten in te zetten. Janneke Wormhoudt: “We werken met man en macht aan oplossingen en het is goed geregeld in Amsterdam, maar dit is zo’n enorme toestroom en daarmee ook een nieuwe uitdaging. Misschien zitten er tussen de gevluchte Oekraïners wel leerkrachten en kunnen die de kinderen onderwijzen. We willen dat alle kinderen onderwijs krijgen en niet stil blijven staan in hun ontwikkeling.”