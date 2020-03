Enkelbanden raken op, meer gevangenen blijven in cel

Een enkelband. Beeld ANP

Een belangrijke aanleiding voor het tekort is de beslissing van de regering om vanwege het coronavirus veroordeelden vrij te laten die in de laatste fase van hun straf in ‘zeer beperkt beveiligde inrichtingen’ zaten – in straatjargon ‘half open kamp’. Zij zijn toch al het belangrijkste deel van de week buiten, is het idee, en de regering wil het aantal bewegingen in en uit de inrichtingen beperken.

Die vrijgelaten veroordeelden staan veelal onder toezicht via een enkelband.

Door die maatregel zijn veel meer enkelbanden in gebruik dan de normale pakweg 700. Landelijk ‘kan men de vraag nog aan’, laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten, maar in Amsterdam zijn ze al op, constateerden de rechtbank en justitie donderdag.

“De reclassering, de Dienst Justitiële Inrichtingen en het Openbaar Ministerie bereiden zich voor op het dreigende tekort,” meldt de woordvoerder van het ministerie. “Dit door de capaciteit uit te breiden, waarbij gekeken wordt naar zowel het aantal banden als naar het netwerk en de personele capaciteit.”

Rolexen

Donderdag speelde de kwestie in de grote strafzaak tegen Amsterdamse verdachten van straatroven waarbij voornamelijk Rolexen werden buitgemaakt – en enkele slachtoffers (zwaar)gewond raakten.

Enkele verdachten die al dertien maanden in voorarrest zitten, vroegen de rechtbank hen onder voorwaarden vrij te laten, maar de officier van justitie verzette zich daartegen – ook omdat er geen enkelbanden beschikbaar zijn om de voorwaarden voor een tijdelijke ‘schorsing’ van hun voorlopige hechtenis van een afstand elektronisch te controleren.

De rechtbank houdt ze in de cel.

Gebiedsverbod

Elektronische controle is een belangrijk onderdeel van het toezicht door de reclassering. Dragers van een enkelband hebben veelal een gebiedsverbod of juist huisarrest.

Jaarlijks krijgen tussen de 2000 en 4000 verdachten en veroordeelden een enkelband omgelegd. Dagelijks dragen ongeveer 700 personen zo’n band. In 98 procent van de gevallen gaat dat volgens de reclassering goed, maar de vele tientallen incidenten waarbij dragers hun enkelband doorknipten, om te vluchten en soms nieuwe misdrijven te plegen, zorgden de laatste jaren voor veel opschudding.