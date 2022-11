Enige lift van metrostation Noorderpark wekenlang buiten gebruik

Station Noorderpark. Beeld ANP / ANP

Volgens de GVB is de lift afgekeurd vanwege slijtage aan de tractiekabel. Een vervanging voor dit onderdeel is besteld, maar zal pas over enkele weken geleverd worden. ‘De levering van liftonderdelen is wereldwijd problematisch,’ aldus een woordvoerder van het vervoersbedrijf. De verwachting is dat de lift 9 december weer in bedrijf zal zijn.

Op de vraag of andere liften in Amsterdam ook risico lopen op een dergelijk mankement, kan de GVB geen antwoord geven. Onderzoek aan de kabel moet uitwijzen wat de oorzaak is.

‘Heel vervelend’

Ov-stations zijn vaker niet bereikbaar door een defecte lift. Eerder dit jaar was een lift bij tramhalte Rietlandpark in Oost maar liefst negen maanden buiten gebruik. De GVB denkt echter dat het deze keer niet zo lang duurt: ‘Bij Rietlandpark was reparatie geen optie meer, er moest een nieuwe lift komen. Dat is een ander, en langdurig proces inclusief aanbesteding.’

De GVB zegt de situatie ‘heel vervelend’ te vinden. ‘We communiceren zo goed mogelijk naar reizigers. In de GVB-reisapp Gappie en op gvb.nl staat dat de lift buiten gebruik is. Reizigers worden via de informatieschermen in bus 34 en 35 en in de Noord-Zuidlijn geïnformeerd, en op Noorderpark komen borden met een alternatieve reisroute met bus 34 via metrostation Noord.

