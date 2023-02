Energietarief Vattenfall duikt onder prijsplafond: ‘Mensen hielden hoge prijzen niet lang meer vol’

Vanaf 1 april halveert Vattenfall de energietarieven voor bestaande klanten. Beeld Getty Images

Vattenfall is de eerste grote energiemaatschappij die met het elektriciteitstarief voor bestaande klanten onder het plafond duikt. “We gaan de tarieven halveren voor alle consumenten en mkb-klanten,” zegt Cindy Kroon, commercieel directeur bij Vattenfall.

Het gaat om een halvering van de prijs exclusief energiebelasting en btw. Elektriciteit gaat zo van 84 cent naar 48 cent per kWh en gas van 3,22 euro naar 1,83 per kubieke meter, inclusief belastingen. Van de ruim 2 miljoen Vattenfallklanten zijn er 700.000 die 25 procent korting krijgen op het kale elektriciteitstarief (zonder energiebelasting en btw) omdat zij al vijf jaar of langer klant zijn. Bij het elektriciteitstarief komen zij door de korting nipt onder het prijsplafond van 40 cent. Op gas geeft het bedrijf geen korting.

“Deze tarieven gelden zeker drie maanden,” zegt Kroon. “Dit is goed nieuws. We vergeten dat er ook heel veel mensen zijn die méér verbruiken dan de hoeveelheid energie die onder het prijsplafond valt. Zij gaan dit enorm merken. Deze daling is hard nodig. Die hoge prijzen gingen mensen niet heel lang meer volhouden. Een groot deel van de klanten kan het maandbedrag verlagen. We laten dat klanten eigenlijk altijd zelf doen, maar voor één keer doen wij het.”

Klinkt mooi, maar mensen met een dynamisch contract – waarbij de prijzen schommelen per uur of per dag – betaalden vorige maand gemiddeld al minder dan het prijsplafond voor elektriciteit én gas.

“Wij kunnen, gezien de hoeveelheid energie die we nodig hebben, niet in één maand alles inkopen. Zoveel is er gewoon niet op de markt. De kleine aanbieders van dynamische contracten kunnen dat wel. Het voordeel van die dynamische tarieven is dat je nu sneller profiteert van de daling. Maar we vergeten – heel Hollands – dat als de prijzen stijgen je óók als eerste aan de beurt bent voor de stijging. En als je dan overstapt naar Vattenfall, krijg je een hoger tarief dan de bestaande klanten, omdat we jouw energie nog moeten inkopen en we moeten inschatten hoe lang je klant zult blijven. Wie nu klant bij ons wordt betaalt 48 cent voor elektriciteit en 1,83 euro voor gas.”

Bent u door de energiecrisis anders in gaan kopen?

“Onze inkoopstrategie ga ik niet delen, dat vindt de concurrent ook interessant, maar we kopen nu wel meer voor de korte termijn in. Alle energieleveranciers zijn dat gaan doen, want het wordt een grote gok om dat niet te doen. We zouden nu voor de rest van het jaar in kunnen kopen en heel het jaar onder het prijsplafond uit kunnen komen, maar wat als de inkoopprijzen nog een keer halveren?”

Verliest Vattenfall klanten door de aanbieders van dynamische contracten?

“We worden bestookt met verhalen dat dat dynamische contract zoveel goedkoper is. Ja, daar verliezen we klanten door. Het gaat niet om grote aantallen, maar we houden het wel in de gaten. Vattenfall heeft veel ervaring met dynamische prijzen in Zweden, waar dynamische contracten standaard zijn. Het is niet zo dat de Zweden daar hartstikke blij mee zijn. Ze hebben behoorlijk zware wintermaanden achter de rug, toen ze de volle prijs moesten betalen. Ik geloof er niet in dat de huidige dynamische contracten de oplossing voor alles zijn.”

Dus Vattenfall komt niet met een dynamisch contract in Nederland?

“We zoeken naar een tussenvorm die het beste is voor het grootste deel van onze klanten. Iets waarbij ze wel het zoet van dalende prijzen proeven, maar niet het risico op sterk stijgende prijzen lopen. Mensen willen zekerheid, dat vinden ze fijner dan de allerlaagste prijs. Wie al tien jaar klant bij ons is, is per saldo goedkoper uit dan bij veel andere energiebedrijven. Die kortingen geven we juist om overstappen te voorkomen. De energiemarkt wordt nooit meer zoals die was, maar ik wil niet dat mensen hier maandelijks mee bezig moeten zijn.”

De elektriciteitsprijs schommelt gedurende de dag fors, waarom doet u daar niets mee?

“Wij gaan klanten adviseren om op bepaalde tijden de auto te laden, tegen een ander tarief. We testen dit nu met een groep medewerkers. Ook in de app willen we laten zien hoeveel je dan bespaart. Binnenkort komt dat voor veel meer klanten beschikbaar. Dan is het bijvoorbeeld tussen 11.00 en 15.00 uur goedkoper om de auto te laden. Hoeveel goedkoper precies weet ik nog niet, maar het moet wel zoveel minder zijn dat mensen het ook echt gaan doen. Een nieuwe variant van dag- en nachtstroom.”

“Je zult vanwege de drukte op het elektriciteitsnet en de kwetsbaarheid van zonnestroom steeds meer variatie krijgen in tarieven. We beginnen met de auto laden. Goed voor de klant én goed om de druk van het elektriciteitsnet te halen. Dat is de toekomst. Bij de energietransitie kunnen we ook niet anders, om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Gezien het tempo van de netcongestie en gezien de huidige hoge prijzen zul je die verschillende tarieven gedurende de dag binnen een paar jaar overal zien.”

Is er in 2024 een prijsplafond nodig?

“Ik vind dat we als sector en overheid samen moeten zeggen: als de prijzen niet terug zijn op het niveau waarbij mensen het zonder ondersteuning redden, dan moet er weer ondersteuning komen. Dus we moeten snel om tafel om te bespreken wat er in 2024 nodig is.”

Weer vaste contracten Niet iedereen zal een lager maandbedrag krijgen dankzij de ingreep van Vattenfall. Zo’n 20 procent van de klanten zal moeten bijbetalen op de jaarrekening; zij zouden hun maandbedrag eigenlijk moeten verhogen. En wie met zijn verbruik onder de quota van het prijsplafond blijft (voor gas maximaal 1,45 euro per kuub gas en voor elektriciteit 40 cent per Kwh) merkt evenmin iets van de lagere prijzen. Vanaf april wil Vattenfall weer ook vaste contracten aanbieden, voor mensen die langer dan drie maanden zekerheid willen. “We wachten tot de opzegvergoeding is aangepast door de Autoriteit Consument & Markt.” Nu is de opzegvergoeding 50 euro, die wordt straks gebaseerd op het verlies dat de energiemaatschappij lijdt als een klant voortijdig weggaat. Naar verwachting gaan de nieuwe opzegregels 1 april in. Concurrent Eneco komt naar verwachting deze week met een vast contract voor zes maanden, maar zit met de tarieven nog wel boven het prijsplafond. “Ik verwacht dat andere leveranciers de prijsdaling van Vattenfall volgen,” zegt Joris Kerkhof van Independer. Eneco en Essent willen hun tarieven voor april nog niet bekend maken. Een paar kleinere aanbieders zitten met de tarieven onder het prijsplafond, maar alleen voor nieuwe klanten.