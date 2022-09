Energierekening kan al dit jaar omlaag

Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Er komt een zogeheten prijsplafond in de energierekening. Daarover is een akkoord bereikt met de verschillende energiemaatschappijen. Dat betekent dat een huishouden dat niet meer gas en stroom gebruikt dan gemiddeld, nooit meer dan een bepaald maximumbedrag kwijt is. Het plafond komt er in elk geval per 1 januari.

Gezocht wordt nog of het mogelijk is het plafond al per 1 november in te voeren, maar mogelijk leidt dat tot technische problemen bij sommige bedrijven. Mocht dat niet lukken, dan beloven de maatschappijen dat ze het voorschot dat ze hun klanten vragen voor de laatste maanden van dit jaar alvast zullen verlagen.

Maandag hebben het kabinet en de fractievoorzitters van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie de hele dag overlegd over een manier om de stijgende energiekosten van burgers en bedrijven te beteugelen. Maandagmiddag werden ook de fractievoorzitters van oppositiepartijen PvdA en GroenLinks uitgenodigd voor een gesprek met minister Sigrid Kaag (Financiën). Hun steun is nodig om de begrotingsplannen van het kabinet door de Eerste Kamer te krijgen.

Energiebelasting

Het kabinet zal energiemaatschappijen compenseren als de prijs van gas en elektriciteit hoger ligt dan het afgesproken maximumbedrag dat zij burgers mogen rekenen. Hoeveel dat gaat kosten, is nu nog niet te zeggen. Dat ligt eraan hoe hoog de gasprijs komende winter is. Wel is in de coalitie afgesproken dat de voorgenomen verlaging van de energiebelasting volgend jaar dan niet doorgaat.

Hoe hoog het plafond precies wordt, is ook nog onduidelijk. In Den Haag circuleren bandbreedtes tussen 1200 tot 1500 kubieke meter gas en 2500 tot 3000 kilowattuur stroom per jaar. Tot die grens bereikt is, betalen mensen dan het tarief dat begin dit jaar, voor de invasie van Oekraïne, gold. Alles daarboven moet wel afgerekend worden tegen het gewone markttarief. Op die manier wil het kabinet iedereen ‘prikkelen’ om zuinig om te gaan met energie.

Daarnaast werkt het kabinet aan een noodfonds waarmee mensen kunnen worden geholpen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Op die manier moet worden voorkomen dat wanbetalers komende winter worden afgesloten.