Energieminister Rob Jetten: ‘Mijn grootste zorg? Als ergens in Europa de gaslevering omvalt, ontstaat er een domino-effect’

Voor minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) wordt 2023 een spannend jaar. Kunnen we voldoende gas inkopen om ook de volgende winter door te komen? ‘We moeten nog zo’n acht jaar overbruggen voor we hier voor een groot deel kunnen draaien op wind- en zonne-energie.’

In de borstkas van minister Rob Jetten is een chip geïmplanteerd. Enkele jaren geleden werd er een hartritmestoornis bij hem ontdekt nadat hij een paar keer ‘out’ was gegaan. Sindsdien waarschuwt die chip wanneer het fout dreigt te gaan zodat hij tijdig hulp kan inschakelen. Die waarschuwing is al een tijd niet gekomen. Maar toen hij onlangs door een zware griep werd geveld, was dat voor hem wel het signaal dat hij moet opletten.

Overpeinzingen

“Ik kan me niet herinneren wanneer ik er zo erg van af heb gelegen,” vertelt Jetten over die dagen in bed. “Het was dan ook heel heftig vorig jaar met lange werkdagen en veel op en neer gereis naar Brussel. In de weken dat je niet sport of ongezond eet, ga je dat merken aan je lijf. En ik ben niet het type dat snel wakker ligt ’s nachts, maar ik heb echt liggen nadenken of we wel voldoende gas zouden hebben om deze winter door te komen. En hoe we de energierekening voor mensen betaalbaar konden houden.”

Toen Jetten een jaar geleden minister van Klimaat en Energie werd, werd hij veelvuldig herinnerd aan zijn imago van klimaatdrammer. Zoals toen hij moest besluiten de kolencentrales weer te openen. Overal werd hij om de oren geslagen met beelden van een oud reclamebord waarop hij als Kamerlid triomfantelijk zei dat zijn partij D66 de kolencentrales sloot.

Beeld Twitter

Zit uw oude imago u in de weg?

“Ik heb die geuzennaam klimaatdrammer als Kamerlid geadopteerd, maar die is in mijn huidige rol als minister niet meer zo relevant. Bovendien suggereert het een valse tegenstelling. De een wil dat we minder CO 2 uitstoten om de klimaatdoelen te halen. De ander wil een goedkopere rekening. Beide doelen zijn op dezelfde manier te bereiken.”

Maar toen u een jaar geleden aantrad als minister had u toch een ander beeld van het ministerschap dat voor u lag?

“Ik had verwacht dat ik deze kabinetsperiode heel veel tijd moest steken in het overtuigen dat we moeten overschakelen op alternatieve energiebronnen. Ik werkte vroeger bij ProRail en heb een beetje verstand van hoe ingewikkeld het is om infrastructuur aan te leggen. Ik dacht: hoe ga ik iedereen ervan overtuigen dat we haast moeten maken? Maar toen brak die oorlog uit. Ineens was iedereen doordrongen van de noodzaak.”

Heeft de oorlog uw werk makkelijker gemaakt dan?

“Er zitten twee kanten aan. Het was heel zwaar om te zorgen dat we klaar waren voor deze winter. Dat vroeg veel van iedereen; van ambtenaren tot bedrijven die extra lng-tankers moesten regelen. Het was echt spannend of we wel voldoende gas zouden kunnen opslaan in onze winterreserves. En het was spannend of er een manier kon worden gevonden om de energierekening betaalbaar te houden. Maar ik verwachtte bij mijn aantreden heel veel weerstand te krijgen met onze plannen om over te stappen op nieuwe energiebronnen. In plaats daarvan krijg ik elke dag de vraag: kan het niet meer en sneller?”

Hoe zwaar vond u het de kolencentrales weer te laten draaien?

“Dat was hét voorbeeld dat de twee onderdelen van mijn portefeuille, klimaat en energie, soms met elkaar in tegenspraak zijn. Ik wil dat we een inhaalslag maken om de klimaatdoelstellingen te halen. Én ik moet zorgen voor leveringszekerheid van energie, wat juist tot meer CO 2 -uitstoot leidt. Echt een moeilijk dilemma. Je kunt ook niet zeggen: nu hebben we die centrales even nodig en over een paar weken gaan ze weer uit. Je maakt een keuze voor acht jaar volop draaien. Inmiddels heb ik geen moment spijt meer van de keuze. We hebben ze echt nodig.”

Vond u de komst van twee kerncentrales ook zo’n dilemma?

“Ik was nooit een principieel tegenstander van kernenergie, maar was wel van de school: die hebben we niet nodig in Nederland. Wat dat betreft heb ik wel een reis doorgemaakt, ook na gesprekken met Jan Terlouw. In het coalitieakkoord is afgesproken dat ze er komen. Als ik had gewild, had ik de boel enorm kunnen vertragen door eerst heel lang na te denken over de techniek en daarna nog eens heel lang over de locatie van zo’n nieuwe centrale en daarna over de financiering. We doen het nu allemaal parallel. We hebben niet de luxe om technologieën af te wijzen.”

En hoeveel dilemma’s volgen er het komend jaar?

“We zijn met bijna 100 procent gevulde gasopslagen deze winter ingegaan. Maar dat gebeurde nog wel voor een groot deel met Russisch gas. Dat komt voorlopig niet terug. De uitbreiding van het aantal lng-terminals is deze winter cruciaal geweest. Wat mij betreft gaan we die terminals nog verder uitbreiden, het liefst al voor volgende winter. Al is zo’n beetje alles wat in de wereld beschikbaar was aan leidingen en schepen al opgekocht. Het gas moet echt via schepen deze kant op komen. We moeten nog zo’n acht jaar overbruggen voor we voor een groot deel kunnen draaien op wind- en zonne-energie.”

Zijn er al contracten met lng-leveranciers als Qatar gesloten?

“In de EU zijn we aan het kijken of we nu via staatsdeelnemingen zelf ook gas moeten inkopen. En dan samen, want die hoge prijspieken van afgelopen zomer ontstonden ook omdat iedereen elkaar overbood op de gasmarkt.”

Maar hebben we komend jaar voldoende?

“Ik realiseer me dat mensen het woord energiebesparing niet meer kunnen horen omdat ze hun thermostaat gewoon uit hebben staan met deze prijzen. Maar als we 20 procent besparen in heel Europa, kunnen we daarmee het wegvallen van het Russische gas opvangen. We liggen in Nederland op schema. 2023 zal vooral in het teken staan van zo snel mogelijk extra leidingen en kabels aanleggen. Mijn grootste zorg zit eigenlijk in Europa. Landen moeten elkaar helpen. Oostenrijk bijvoorbeeld heeft geen havens voor lng-aanvoer en ook geen ondergrondse gasopslagen. Als er ergens de levering omvalt, krijg je een domino-effect waardoor het voor ons ook lastig kan worden.”

Minister Rob Jetten: ‘Ik heb ook vrienden en familie die in tranen aan de telefoon hangen omdat ze hun energierekening niet kunnen betalen.’ Beeld ROBIN UTRECHT

Het prijsplafond in de energierekening vervalt eind dit jaar. Dan zijn nog niet alle huizen geïsoleerd of van het gas af...

“Nee, dus moeten we als overheid de portemonnee blijven trekken voor mensen die het nodig hebben. Nu hebben we, omdat het snel moest, een prijsplafond voor iedereen afgesproken. We weten niet precies hoeveel dat gaat kosten. Het zou kunnen oplopen tot 22 miljard euro als het tegenzit. Dat geld moet wel door belastingbetalers worden opgehoest. En de één komt echt in de problemen door de hoge energierekening, terwijl het voor de ander alleen een tegenvaller is. De energiecrisis is echt nog niet voorbij, de prijzen blijven nog lang hoog. Dus moeten we de komende maanden maatregelen verzinnen waarmee we de lagere en lagere middeninkomens kunnen helpen.”

Veel mensen vragen zich af of politici wel doorhebben hoe hoog de nood is bij veel mensen.

“Ja, die geluiden ken ik. Ik behoor tot de groep mensen die het prijsplafond niet nodig heeft. Maar dat wil niet zeggen dat wij buiten de maatschappij staan. Ik heb ook vrienden en familie die in tranen aan de telefoon hangen omdat ze hun energierekening niet kunnen betalen. Ik woon in een klein dorp bij de Duitse grens waar ik bij de lokale bakker of de buurtkroeg alles hoor van mijn mede-inwoners. Ik krijg voortdurend vragen. Van: ‘Hoe moet ik mijn rekening betalen?’ tot: ‘Hoe kan ik mijn huis het best isoleren?’”

En wat zegt u dan?

“Laatst nog hadden mensen naast me op een terras het met elkaar over twijfels bij isoleren. Ik draaide me om en zei: neem vooral de maatregelen die je kan nemen. Al zijn het maar kleine dingen. Je merkt het echt direct aan je rekening.”