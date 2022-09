Energieminister Jetten: ‘De tijd van goedkoop gas komt niet terug’

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) Beeld ANP

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) kon op de valreep een prijsplafond voor energie toevoegen aan de Troonrede. Vanaf 1 januari wordt dit plafond ingevoerd voor het gebruik dat de meeste huishoudens per jaar hebben: 1200 kuub gas en 2400 kilowattuur energie.

Jetten: “Zo’n 60 procent van de huishoudens gebruikt niet meer dan dat. De prijs voor dat gebruik wordt vastgezet op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Zo krijgen huishoudens zekerheid over wat ze kwijt zijn aan energie. En voor november en december hebben we een tussenoplossing: energiebedrijven passen de prijzen aan alsof het plafond er al is. Zo gaan de prijzen al dit jaar omlaag. En wie meer gebruikt, hopen we te stimuleren zuiniger om te gaan met energie.’’

Wat betaalt een huishouden dan vanaf november?

“We denken aan een prijsplafond van ongeveer 1,50 euro per kuub gas en 70 cent per kilowattuur voor elektriciteit, inclusief belasting. Dat is aanzienlijk minder dan wanneer je nu een variabel contract hebt en aanzienlijk minder dat de voorschotbedragen die consumenten nu van hun energiebedrijf hebben gekregen. Het kabinet betaalt de bedrijven het verschil.”

Wat als mensen het nog steeds niet kunnen betalen?

“Klanten krijgen eerst een betalingsregeling aangeboden door hun energiebedrijf als ze achterlopen met betalen. Als ook dat niet lukt, is er een noodfonds waar wij alvast 50 miljoen euro in storten. Zo zetten we alles op alles om te voorkomen dat mensen worden afgesloten. Maar het is geen vrijbrief voor mensen om hun rekening niet te betalen.”

Wat gaat dit allemaal kosten?

“Het is belangrijker dat mensen nu zekerheid krijgen dan dat het kabinet zich vastpint op hoeveel dit maximaal mag kosten. Daarom voeren we het plafond voor heel 2023 in. We hadden al 5 miljard euro uitgetrokken voor verlaging van de energiebelasting volgend jaar. Die maatregel gaat niet door, dat geld zetten we nu in voor het prijsplafond. En daar bovenop zullen we extra geld reserveren. Een energieplafond helpt veel beter om mensen financieel te steunen, want ondanks een lagere energiebelasting kan de rekening nog steeds fors stijgen.”

En na volgend jaar?

“Als komend jaar de prijs nog steeds hoog is, moet het kabinet de portemonnee trekken. Maar dat is minder belangrijk dan al die mensen die nu al uit voorzorg de cv-ketel uitzetten of niet meer durven te douchen. Er zijn echt gezinnen die peentjes zweten. Hoe dan ook komt de tijd van goedkoop gas niet meer terug. Groningen gaat dicht en goedkoop Russisch gas krijgen we niet meer. Dus trekken we ook meer geld uit om mensen te helpen met energiebesparing en investeren we meer in andere energiebronnen zoals zon, wind en aardwarmte.”

Wat moeten warme bakkers of zwembaden die wellicht de deuren moeten sluiten?

“Het prijsplafond geldt ook voor een groot deel van de kleine ondernemers. Maar bedrijven die veel energie verbruiken, zitten in de problemen. Een bakker kan dat niet terugverdienen door het brood veel duurder te maken. Er komt meer geld en meer regelingen om ondernemers te helpen over te stappen van bijvoorbeeld een gas- naar een elektrische oven. Daarnaast zoeken we een manier om hen op de korte termijn te helpen met de hoge gasrekening. Daar zijn we nog niet uit.”

Waarom komt deze ingreep zo laat?

“Dit voorjaar is al bekeken of we gerichter konden ingrijpen in de energierekening. Toen leek dat niet uitvoerbaar. Bedrijven dachten dat een plafond pas in januari 2024 volledig kon worden ingevoerd. Ook stonden Europese staatssteunregels niet toe dat je energiebedrijven geld gaf. Maar deze zomer begonnen er dingen te schuiven. Begin deze maand presenteerde de Europese Commissie de mogelijkheid om toch op de energierekening in te grijpen. En belangrijker: de gasprijs steeg in augustus tot recordhoogte waarna energieleveranciers bij ons aan de bel trokken dat ze bang waren dat mensen het niet meer konden betalen. Dat wilden zij, en wij, koste wat kost voorkomen.”

Er wordt al maanden gepraat over een prijsplafond in Brussel, toch wachtte het kabinet tot Prinsjesdag.

“Er waren heel veel discussies over verschillende vormen van prijsplafonds. Terwijl die liepen, hebben wij ingezet op het verlagen van de energiebelasting van komend jaar om in elk geval zeker te zijn dat er iets gebeurde. Dat leek lang de best uitvoerbare route. Nu is het gelukt toch meer te doen en eerder dan voor mogelijk gehouden.”

Heeft het kabinet de energiecrisis niet onderschat?

“We hebben sinds het uitbreken van de oorlog eerst alles gedaan om ervoor te zorgen dat we genoeg gas zouden hebben om onze huizen te verwarmen. Dat is gelukt. En vanaf dit voorjaar hebben we gewerkt aan het grootste koopkrachtpakket ooit. Maar deze zomer ontstond nog zo veel onrust over de energierekening dat we meer wilden doen.”

Wat krijgen energiebedrijven terug voor het prijsplafond?

“Nu heeft ongeveer twee derde van de Nederlanders een variabel contract. Dat levert veel stress op. Lang hebben we geprofiteerd, omdat concurrentie bedrijven bewoog de prijs laag te houden. Maar de keerzijde zien we nu: leveranciers moeten tegen hoge prijzen gas inkopen en wentelen het risico af op consumenten met hoge voorschotten. We hebben afgesproken dat bedrijven meer zekerheid krijgen. Consumenten die voor een contract afloopt overstappen naar een andere leverancier, moeten straks een hogere vergoeding betalen. Door die zekerheid kunnen bedrijven weer vaste contracten tegen lagere tarieven aanbieden.”

