Energielasten in 2022 met 86 procent omhoog door gestegen gasprijzen

Al maanden zet Nederland zich schrap voor de stijgende energieprijzen en het CBS heeft nu ook in euro’s uitgerekend waar die in 2022 op kunnen uitkomen. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik is dit jaar 2800 euro kwijt aan gas en elektra, 1321 euro meer dan vorig jaar.

Een belangrijke kanttekening daarbij is dat het CBS bij die berekening uitgaat van de prijzen die vorige maand werden aangeboden door energiebedrijven. Wie vorig jaar of nog eerder een langlopend contract had afgesloten voor stroom of gas, betaalt nog hetzelfde tarief als toen.

CBS rekent voor dat zij zelfs stukken goedkoper uit kunnen zijn. Reden is dat het kabinet de snel stijgende energieprijzen eind vorig jaar wilde compenseren door lagere energiebelastingen. Huishoudens die begin 2021 een doorlopend energiecontract hebben gesloten, zijn dit jaar bij gemiddeld energieverbruik 1108 euro kwijt. Dat is 404 euro minder dan vorig jaar – voor hen blijven de energieprijzen gelijk, de belastingen zijn omlaag gegaan.

“Als je zo’n geluksvogel bent dat je in januari 2021 een contract voor drie jaar hebt afgesloten, dan kan je stoken met de ramen open en ben je nog goedkoper uit,” zegt een CBS-woordvoerder.

Verschillen tussen soorten woningen

Ook voor verschillende soorten woningen lopen de consequenties van de gestegen energieprijzen sterk uiteen. Een meerpersoonshuishouden in een oude, vrijstaande woning is met de tarieven van begin dit jaar gemiddeld bijna 96 procent meer kwijt aan energie dan een jaar terug. Voor een eenpersoonshuishouden in een nieuw, klein appartement is het 70 procent meer.

Overigens gaat het CBS ervan uit dat het energieverbruik zal teruglopen, zoals de afgelopen jaren steeds het geval was, door betere isolatie, minder strenge winters, zuinigere apparaten en meer zonnepanelen. Per saldo stijgt de energierekening daarom gemiddeld niet 86 procent, maar 82 procent.

Vorige week bleek na onderzoek van ABN Amro al dat de CBS-cijfers ogenschijnlijk te pessimistisch zijn. De bank stelde vast dat zijn rekeninghouders in januari zo’n 30 procent meer overmaakten voor gas, water en licht.

Gedrag aangepast

Het verschil verklaarde ook ABN Amro door de doorlopende energiecontracten. Verder hebben huishoudens vanwege de omhoog geschoten tarieven mogelijk hun gedrag aangepast en minder energie verbruikt. Ten slotte merkte de bank op dat veel gezinnen corona hebben aangegrepen om hun huis te verduurzamen.

Niemand die precies weet wat voor energiecontracten zijn afgesloten, stelt het CBS. Het aantal huishoudens dat overgeleverd is aan de hoge tarieven van 2022, moet ook niet onderschat worden. In 2021 had volgens CBS minder dan de helft van de huishoudens een vast energiecontract.