Energiekosten fors hoger: veel mensen betalen nu 200 euro per maand te weinig

Door de stijgende energierekening kan een op de drie huishoudens niet rondkomen. Beeld Getty Images

Volgens de cijfers van Gaslicht.com kostte een energiecontract op 1 augustus 2021 gemiddeld 2.308 euro op jaarbasis. Dit jaar betaalt iemand die een nieuw jaarcontract afsluit 6.466 euro. De aangekondigde btw-verlaging voor energie is al in deze prijs verrekend. Bij de vergelijking is uitgegaan van het gemiddelde verbruik van een huishouden van 3500 kilowattuur elektriciteit en 1500 kubieke meter gas.

Energieprijzen stijgen al sinds mei vorig jaar, maar die trend is door de Russische invasie in Oekraïne in een stroomversnelling geraakt. Groothandelsprijzen voor energie zijn nu acht tot tien keer hoger dan normaal. Vorig jaar kostte 1 kilowattuur elektriciteit 20 eurocent. Dat is nu 50 tot 70 cent. Voor gas betaalde de Nederlander een jaar geleden 80 cent per kubieke meter. Inmiddels lopen die tarieven nu al op tot 3 euro per kuub.

Niet rondkomen

Energie is dus al maandenlang ontzettend duur en de gemiddelde Nederlander wordt daar hard door geraakt. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) berichtte eerder deze maand dat één op de drie huishoudens niet kan rondkomen. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is de stijgende energierekening. Ook de Europese Commissie waarschuwde enkele weken geleden voor teruglopende koopkracht door de aanhoudende inflatie, mede veroorzaakt door de stijging van energieprijzen.

Het CBS meldde donderdag dat de inflatie in juli op het hoogste niveau is uitgekomen sinds 1975. Ook dat komt voornamelijk door de sterk gestegen energieprijzen voor energie.

Niet alleen een nieuw contract afsluiten is voor veel Nederlanders te duur. De groep huishoudens met een vast contract met lage tarieven wordt steeds kleiner. Tegelijkertijd merken mensen met een variabel contract dat de prijzen steeds worden aangepast. Normaal gesproken gebeurt dit twee keer per jaar, maar door hevige prijsontwikkelingen wijzigen de energietarieven steeds vaker.

Daarnaast is er een grote groep mensen die maandelijks te weinig betaalt. Daardoor moeten ze aan het eind van het jaar een flink bedrag bijbetalen. Volgens Vattenfall betaalt een op de tien klanten zo’n 200 euro per maand te weinig. Bij Eneco doet hetzelfde probleem zich voor. Bij hen moet een op de tien klanten aan het eind van het jaar zo’n drie termijnbedragen extra aftikken.

Rekening komt altijd

Volgens Vattenfall zijn er ook mensen die bewust hun maandbedrag lager instellen. Zij kunnen per maand simpelweg niet meer betalen. Het verlagen van het maandbedrag biedt tijdelijke financiële ruimte, maar de eindrekening komt uiteindelijk altijd. Dat drukken Eneco en Vattenfall hun klanten dan ook op het hart.

De energieleveranciers maken zich zorgen om verwachte betalingsproblemen, maar willen de mogelijkheid om het termijnbedrag naar beneden bij te stellen niet verbieden. Dat zou mensen nog sneller in de problemen brengen.

Het kabinet probeert mensen die worstelen met de hoge energierekening op verschillende manieren tegemoet te komen. Tot januari is de btw op energie verlaagd tot 9 procent. Ook is er voor mensen met een laag inkomen een energietoeslag van 1300 euro beschikbaar.