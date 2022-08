Energiebedrijven bezorgd: klanten verlágen hun termijnbedrag

Beeld Getty

Door de torenhoge tarieven voor gas en in mindere mate stroom hebben miljoenen huishoudens hun energiekosten afgelopen jaar fors zien oplopen. Maandelijks zijn ze tientjes tot soms honderden euro’s meer kwijt aan gas en licht. Veel klanten steken echter hun kop in het zand voor de gestegen kosten, constateren de drie energiereuzen Vattenfall, Eneco en Essent.

“Wij zien dat een toenemend aantal klanten hun maandbedrag naar beneden bijstelt of heeft bijgesteld, terwijl volgens onze gegevens een verhoging op zijn plaats is,” vertelt Robert Portier, woordvoerder van Vattenfall. “Gevolg is dat een groot deel straks moet bijbetalen als zij hun jaarrekening ontvangen.”

200 euro te weinig

Dat kan om forse bedragen gaan: circa 200.000 klanten, tien procent van het totaal, betalen maandelijks 200 euro te weinig, aldus Vattenfall. Bij drie op de tien huishoudens gaat het om enkele tientjes per maand. “Dan kan het zomaar gebeuren dat je ineens 800 euro of meer moet bijbetalen als de jaarrekening wordt opgemaakt,” stelt Portier. “Voor een deel zal dat uiteraard geen probleem zijn, maar voor veel anderen wel.”

Concurrenten Eneco en Essent zien hetzelfde beeld. “Een deel van de klanten verlaagt hun voorschot inderdaad, terwijl dat onverstandig is,” aldus Niels Stet van Eneco. “Ze baseren zich dan op het lagere verbruik in de zomer.” Bij de leverancier betaalt, net als bij Vattenfall, circa tien procent van de klanten tot honderden euro’s per maand te weinig.

Essent constateert eveneens dat een deel van de klanten zijn maandbedrag onjuist aanpast. “Ook wel omhoog, alleen dan minder of veel minder dan wij adviseren,” zegt woordvoerder Maureen Veurman. Eerder waarschuwde Essent-topvrouw Resi Becker in De Telegraaf voor een ‘tsunami aan betaalproblemen’ komend najaar.

Volgens Eneco is het belangrijk dat klanten contact opnemen als zij hun energienota niet kunnen betalen. “Dan denken wij mee over een oplossing,” zegt Stet. “Vaak komen we er wel uit. We kunnen een betalingsregeling treffen of mensen doorverwijzen naar de gemeente of de schuldhulpverlening.” Ook ontvangen mensen bespaartips. “Dat kan behoorlijk schelen.”

Schuldhulpverlening

Probleem is wel dat energie het afgelopen jaar zóveel duurder is geworden dat een deel van de huishoudens de hogere kosten structureel niet meer kan dragen. “Het aantal klanten dat wij doorverwijzen naar de schuldhulpverlening is verdubbeld in vergelijking met vorig jaar,” vertelt Portier van Vattenfall. Om hoeveel mensen het exact gaat, wil de leverancier niet zeggen.

Schulphulpverleningsorganisatie NVVK maakt zich zorgen over de huishoudens die hun energievoorschot verlagen. “Op die manier proberen ze in het hier en nu toch rond te komen,” zegt voorzitter Marco Florijn. “In werkelijkheid schuiven ze de problemen echter voor zich uit. De eindafrekening volgt later alsnog.”

Volgens de NVVK kan de organisatie maar beperkt helpen. “Het onderliggende probleem zit in de koopkracht. Afgelopen jaren is het leven veel duurder geworden, van huur tot boodschappen. Dure energie komt daar nu nog bij. Dit los je niet op met een betaalregeling.”

Forse toestroom

Florijn denkt dan ook dat het kabinet dit najaar met een fors pakket moet komen om lage en middeninkomens te compenseren voor de hoge energie- en andere kosten, net als kleine ondernemers. “Als dat niet gebeurt, vrees ik voor een forse toestroom dit najaar.”

Voor de lange termijn stelt de NVVK dat het bestaansminimum structureel omhoog moet. “Wij lobbyen daar al jaren voor, samen met het Nibud. Het zijn al lang niet meer de lagere inkomens die de eindjes moeilijk meer aan elkaar kunnen knopen.” Zo pleiten schuldhulpverleners voor een hoger minimumloon dat ook aan de bijstand gekoppeld zou moeten worden. “Verhoging van het minimumloon heeft ook effect op de cao-lonen en zo krijgen mensen meer te besteden.”

In de tussentijd constateren energiebedrijven dat hun klanten hun energieverbruik veel nauwkeuriger monitoren. “Zo is het aantal mensen dat in de Eneco-app hun verbruik checkt tussen maart en nu met vijftig procent gestegen ten opzichte van vorig jaar,” zegt woordvoerder Stet. Bij Vattenfall checken maandelijks 150.000 klanten of hun voorschot in lijn is met het verbruik.