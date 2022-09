Energieakkoord bereikt: miljoenennota krijgt een inlegvel dit jaar

Beeld ANP / Sabine Joosten

De Miljoenennota die dinsdagmiddag openbaar wordt, gaat vergezeld met een brief met maatregelen om iets te doen aan de hoge energierekening van burgers. Door die op het laatste moment gemaakte afspraak is een deel van de begrotingsplannen van het kabinet al achterhaald op de dag dat ze worden gepresenteerd.

Deze zomer bedacht het kabinet voor ruim 16 miljard euro aan plannen om de koopkracht van burgers in 2023 te stutten. Maar toen die plannen uitlekten, zorgden ze niet voor applaus. Hoewel de Miljoenennota al gedrukt was, is besloten alsnog meer te doen. Er komt een zogeheten prijsplafond in de energierekening. Die komt in de plaats van een eerder bedachte verlaging van de energiebelasting.

‘Linksom of rechtsom’

Nog niet alle details zijn al uitgewerkt. Het plafond gaat bij grotere energiebedrijven in op 1 november. Kleinere maatschappijen zeggen tot 1 januari nodig te hebben. In dat geval proberen zij het voorschot dat ze aan hun klanten vragen alvast te verlagen. Zo gaat voor iedereen de rekening dit najaar omlaag. Volgens een coalitiebron wordt dat ‘linksom of rechtsom’ geregeld.

Hoeveel miljarden euro’s de maatregel kost, is afhankelijk van de gasprijs komende winter. Volgens betrokkenen gaat het om ‘grof geld'. Hoe hoog het plafond wordt, stond maandagavond om half negen nog niet exact vast. Gemiddeld verbruikt een huishouden zo’n 1200 kuub gas en 2500 kilowattuur stroom per jaar. Maar het kabinet kijkt naar een hogere grens, mogelijk 1500 kuub gas en 3000 kilowattuur stroom.

‘Prikkelen’

Tot die grens bereikt is, betalen mensen het tarief van voor de oorlog in Oekraïne uitbrak. De precieze hoogte moet nog worden bepaald. Voor alles wat mensen meer gebruiken dan het plafond geldt het huidige, hogere tarief. Zo wil het kabinet iedereen ‘prikkelen’ zuinig om te gaan met energie. Daarnaast komt er een noodfonds voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen.