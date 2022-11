Empathischer maar ook vergeetachtig: hoe het vrouwenbrein verandert tijdens een zwangerschap

Een zwangerschap heeft grote invloed op vrouwenhersenen, tonen Amsterdamse en Leidse onderzoekers aan. Beter inzicht daarin kan op den duur helpen bij het behandelen of voorkomen van postnatale depressie en problemen met de band tussen moeder en kind.

Wie wel eens zwanger geweest is of het leven heeft gedeeld met een zwangere heeft het wellicht ervaren: nieuwe moeders krijgen met het kind ook een ingrijpende upgrade van het brein, opgewekt door royale hoeveelheden zwangerschapshormonen.

Eeuwenoude bakerwijsheden herkennen bijvoorbeeld de nesteldrang: babykamers moeten met alle geweld ingericht en het huis moet en zal op orde. Tijdens de zwangerschap komen soms onverwachte voedselvoorkeuren naar boven. Zo zouden sommige vrouwen snakken naar baksteengruis. En dan is er nog het beruchte mamma-brein, waarbij verse moeders niet op alledaagse woorden kunnen komen, en vergeten waar de huissleutels liggen.

Maar het ingrijpendst is misschien wel een persoonlijkheidsverandering. “Als ik terugdenk aan hoe ik zelf was voor ik kinderen kreeg, is het een beetje alsof ik denk aan een ander persoon,” zegt Elseline Hoekzema, hersenonderzoeker aan het Amsterdam UMC, in een schriftelijke reactie. “Voor mij zijn mijn focus, wat ik belangrijk vind en hoe ik mezelf zie erg veranderd door het moeder worden, en ik heb ook het idee dat ik zachter en empathischer ben geworden, zeker naar kinderen maar ook naar andere volwassenen.”

Nestelgedrag

Hoekzema onderzocht, samen met Leidse en Amsterdamse collega’s, de veranderingen in de hersenen die gepaard gaan met het moederschap. In 2016 publiceerden zij en collega’s al over de veranderingen in de grijze cellen van de hersenen, zeg maar de hardware van de hersenen. Deze week verscheen er een uitgebreid artikel in het vakblad Nature Communications, over de veranderende activiteit van netwerken van hersencellen: wat je onwetenschappelijk de software zou kunnen noemen. De onderzoekers volgden hiervoor 40 vrouwen die zwanger werden, van wie 28 ook nog een jaar later, en legden zo patronen in hun hersenactiviteit vast met onder andere MRI-hersenscans.

“Het gaat hier vooral om veranderingen in het Default Mode Netwerk, dat is een netwerk dat vooral actief is als je niet een specifieke taak aan het doen bent,” schrijft Hoekzema. “Het is belangrijk voor zelf-gerelateerde processen: hoe je jezelf ziet, herinneringen over jezelf, maar ook voor sociale processen.” Mogelijk hebben de veranderingen dus te maken met veranderingen die vrouwen ondergaan in hoe ze zichzelf zien; in hoeverre ze andermans emoties kunnen lezen.

De veranderingen waren ook gekoppeld aan de band die de moeders voelden met hun ongeboren kind. Hoe sterker de band, hoe meer verandering er te zien was in de hersenen. Dat gold ook voor nestelgedrag, en de hechting met hun kind na de geboorte. Over de veranderende voedselvoorkeuren, zegt Hoekzema, is op grond van het onderzoek weinig te zeggen.

Het eerste doel van het wetenschappelijke onderzoek is om de hersenen en veranderingen beter te begrijpen. Maar beter begrip zou op den duur ook kunnen helpen bij het begrijpen, behandelen of voorkomen van bijvoorbeeld postnatale depressie en andere problemen met de band tussen moeder en kind.

Geheugenverlies

De hersenveranderingen lijken grotendeels permanent: eens een moeder, altijd een moeder. Ook vaders ondergaan trouwens veranderingen, hebben andere studies uitgewezen, maar minder sterk en pas na de bevalling.

Ook de moederlijke vergeetachtigheid ‘klopt’ met wat de hersenonderzoekers zien. Hoekzema: “We hebben in beide studies gevonden dat er afnames zijn in de hippocampus, een hersenonderdeel dat te maken heeft met het geheugen.” Maar er is hoop. “Als een van de weinige hersenstructuren verandert dit onderdeel ook weer deels terug. Rond twee jaar na de geboorte is het volume van deze structuur weer bijna op het niveau van voor de zwangerschap.”

Ook hiermee had Hoekzema niet alleen als onderzoeker te maken. “Het geheugenverlies is mij ook niet gespaard gebleven, daar had ik vooral bij de tweede veel last van en soms lukt het nog steeds slecht om op woorden te komen. Maar gelukkig lukt het me alweer voldoende om dit soort interviews te geven.”